Scrive da sempre, raccogli emozioni e le trasforma in storie. Ha collaborato con ogni tipo di giornale. Ha fatto l'inviata per tutte le reti nazionali. È la giornalista che sussurra alle pasticcerie e alla primavera.

Monica Calcagni Monica Calcagni

A diciannove anni, durante una visita ginecologica, Monica Calcagni provò un dolore così forte che lo ricorda ancora oggi. Le dissero che era troppo delicata. Quel giorno si fece una promessa: se un giorno fosse stata lei a indossare il camice, avrebbe fatto di tutto perché nessuna donna uscisse dal suo ambulatorio sentendosi come si era sentita lei.

Oggi Monica Calcagni è medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia, e una delle voci più seguite della divulgazione sulla salute femminile sui social. Visita tra Roma e Arce, il paese in cui è cresciuta e dove per anni ha lavorato nello stesso luogo in cui esercitava suo padre. Su TikTok è arrivata grazie a sua figlia e lì ha trovato migliaia di domande su mestruazioni, contraccezione e sessualità. Da allora ha portato l’educazione sessuale in tv, nella classe del Collegio, e il racconto del corpo femminile sul palco del Teatro Ghione di Roma.

Nei suoi libri parla anche di menopausa, con un titolo che è già una dichiarazione d’intenti, Più donna meno pausa. «Dottoressa, ma è normale?» è la domanda che si sente fare più spesso. A volte, mi racconta, arriva dopo anni passati a pensare di dover sopportare. Una ragazzina le ha scritto dopo aver visto un suo video sul dolore mestruale. Quel video le aveva dato le parole per parlarne con sua madre e chiedere una visita. Poi era arrivata una diagnosi di endometriosi. È in una storia come questa che si capisce quanto sia brava Monica Calcagni a fare divulgazione. Sa spiegare il corpo con parole che una ragazza può fare proprie, e sa ascoltare quello che quella stessa ragazza potrebbe avere paura di raccontarle.

A DiLei ha raccontato anche la parte di sé che si vede meno. La bambina che seguiva il padre in ospedale e si fermava ad ascoltare il pianto dei neonati. La donna che per anni, a ogni traguardo, si è sentita dire che avrebbe potuto fare di più. E la ginecologa che un giorno, incinta di sette settimane, ha dovuto dire a una paziente che il cuore del suo bambino aveva smesso di battere. Quando la visita è finita, ha preso la sonda dell’ecografo e ha cercato il battito di suo figlio. Di quel giorno ricorda di aver pianto due volte nello stesso pianto, per il sollievo che provava per sé e per il dolore che provava per lei.

È cresciuta ad Arce, dove oggi ha ancora uno studio. Si ricorda il momento in cui ha capito che voleva fare proprio la ginecologa? E che cosa ha significato tornare a esercitare nel paese in cui era cresciuta?

In realtà avrei dovuto fare Ingegneria Gestionale. Poi, quasi d’istinto, decisi di fare il test di Medicina. Ricordo ancora la telefonata di mio padre, che era andato a controllare le graduatorie: «Monica, ce l’hai fatta». La passione per la ginecologia, però, ha radici molto più lontane. Da bambina mio padre, che era medico, mi portava con sé in ospedale e rimanevo affascinata dal pianto dei neonati. Durante il primo anno di Medicina mi fece assistere a un parto cesareo. Ricordo ancora le sensazioni che provai e quanto mi sentii nel posto giusto.

Con Arce ho sempre avuto un rapporto particolare. Non nascondo che il paese mi sia sempre stato un po’ stretto, ma è il luogo da cui tutto è iniziato. Per anni ho visitato nello stesso luogo in cui mio padre esercitava la sua professione. Dopo la sua morte, nel 2016, ho sentito la necessità di avere uno spazio tutto mio. Continuare a lavorare ad Arce significa mantenere un legame con le mie radici, ma anche portare avanti, a modo mio, quello che mio padre mi ha trasmesso.

Si è laureata a 24 anni e specializzata a 29. Quando ha cominciato a visitare, c’è stato un incontro con una paziente che le ha fatto capire qualcosa del suo mestiere che all’università nessuno le aveva insegnato?

Paradossalmente, l’incontro che ha cambiato maggiormente il mio modo di essere medico è stato quello con me stessa nei panni della paziente. A 19 anni, durante una visita ginecologica, provai un dolore fortissimo. Mi fu detto che ero troppo delicata. In quel momento promisi a me stessa che non avrei mai fatto sentire una donna come mi ero sentita io.

All’inizio della mia carriera ero molto razionale, rigida e distaccata, anche perché all’università mi avevano insegnato a mantenere una certa distanza emotiva. Poi sono diventata madre e mi sono ritrovata nuovamente dall’altra parte del lettino, con tutte le paure e le fragilità di una paziente.

Ho capito che conoscere perfettamente l’anatomia e la fisiologia di una donna non significa necessariamente comprenderla. Oggi considero l’empatia una competenza fondamentale del medico, non certo una debolezza. Alle mie pazienti dico spesso, anche un po’ ironicamente, che dobbiamo riabilitare la figura del ginecologo.

Ha cominciato a fare divulgazione su TikTok dopo aver visto come lo usava sua figlia. Da allora c’è stata una domanda ricevuta sui social che le ha fatto cambiare qualcosa anche in ambulatorio, magari una frase che dava per scontata o il modo in cui conduce una visita?

Più che una singola domanda, ce n’è una che ritorna continuamente: «Dottoressa, ma è normale?».

Mi ha fatto capire quante cose noi medici diamo per scontate e quanto poco, invece, le donne conoscano il proprio corpo.

Ricordo una ragazzina che mi scrisse dopo aver visto un mio video sul dolore mestruale. Grazie a quel video aveva capito che il dolore che provava non doveva essere considerato normale. Ne parlò con sua madre, si sottopose a una visita ginecologica e arrivò finalmente a una diagnosi di endometriosi.

I social mi hanno insegnato a non dare nulla per scontato, a spiegare anche ciò che a me può sembrare ovvio e, soprattutto, a creare le condizioni affinché una paziente si senta libera di raccontarmi anche quello che non ha il coraggio di chiedermi.

In tv, a Il Collegio, ha insegnato educazione sessuale in una classe ambientata nel 1990. Se quella lezione l’avesse seguita lei da adolescente, quale domanda avrebbe scritto su un bigliettino anonimo? E gliela fanno ancora le ragazze di oggi?

Nel 1990 avevo 13 anni. Sono cresciuta in una famiglia in cui la sessualità femminile era ancora circondata da molti tabù. Sembrava quasi che una donna, vivendo la propria sessualità, perdesse qualcosa del proprio valore.

Probabilmente avrei chiesto: «Perché un ragazzo può vivere liberamente la sua sessualità, mentre una ragazza deve vergognarsene?».

La cosa più triste è che, a distanza di oltre trent’anni, questa domanda è ancora attuale. Magari oggi viene formulata diversamente, ma il pregiudizio nei confronti della sessualità femminile non è affatto scomparso.

Le ragazze di oggi hanno accesso a molte più informazioni di quante ne avessimo noi, ma avere accesso alle informazioni non significa necessariamente essere informate. Ecco perché continuo a battermi affinché l’educazione sessuale e affettiva diventi parte integrante della formazione dei ragazzi.

Lei si è dichiarata pubblicamente medico non obiettore. Dal suo osservatorio tra Roma e Arce, che cosa può cambiare per una donna che cerca informazioni o assistenza per interrompere una gravidanza, a seconda di dove vive?

Può cambiare moltissimo. In una grande città è generalmente più facile avere diverse strutture di riferimento e tutelare la propria riservatezza. In un piccolo centro può essere più difficile, anche semplicemente per la paura di essere riconosciute o giudicate.

A questo si aggiungono le difficoltà legate agli spostamenti, alla disponibilità dei servizi e all’indipendenza economica della donna.

Ho scelto consapevolmente di essere un medico non obiettore, perché ritengo che il mio compito sia informare, assistere e tutelare la salute della donna, non decidere al posto suo.

Io ho desiderato fortemente tutti e tre i miei figli, ma questo non mi autorizza a pensare che tutte le donne debbano desiderare ciò che ho desiderato io.

Sono profondamente convinta che un diritto non possa dipendere dal CAP di residenza, dalle possibilità economiche o dalle convinzioni personali del medico che si incontra.

Nel suo libro sulla menopausa c’è già una presa di posizione nel titolo, Più donna meno pausa. Quando una donna le dice «Da un po’ non mi riconosco più», qual è la prima cosa che le chiede? Le viene in mente un colloquio in cui la risposta l’ha sorpresa?

La prima cosa che le chiederei è: «Che cosa ti manca della donna che eri prima?».

Perché dietro quella frase non ci sono necessariamente soltanto le vampate, l’insonnia, i cambiamenti del corpo o il calo del desiderio. Spesso c’è la sensazione di aver perso una parte della propria identità.

Quello che mi colpisce è quanto le donne siano abituate a considerare la sofferenza come qualcosa di inevitabile: prima con le mestruazioni, poi con il parto e infine con la menopausa.

Io stessa, avvicinandomi ai cinquant’anni, mi sento molto più forte, consapevole e in pace con me stessa di quanto non fossi a venti o trent’anni.

Il titolo del mio libro nasce proprio da questa convinzione: la menopausa non deve rappresentare una pausa nella vita affettiva, sessuale, professionale o personale di una donna. E soprattutto non deve essere vissuta come una condanna alla quale rassegnarsi.

Tra lo studio, i libri, i social e la televisione, molte persone hanno un’idea di chi sia Monica Calcagni. Qual è la parte della sua storia che vorrebbe raccontare e che finora, nelle interviste, è rimasta fuori?

Probabilmente le mie fragilità. Chi mi vede sui social percepisce una donna forte, determinata, sicura di sé, che dice sempre quello che pensa. E lo sono, ma non sono soltanto questo.

Ho convissuto per tantissimi anni con un profondo senso di inadeguatezza. Sono cresciuta sentendomi ripetere: «Stai facendo otto, ma potresti fare dieci». E così ogni traguardo raggiunto diventava immediatamente il punto di partenza per quello successivo, senza concedermi il tempo di essere soddisfatta.

Vorrei raccontare anche la fatica delle scelte che ho fatto. Ho lasciato una carriera nel servizio sanitario pubblico per diventare medico di famiglia e poter essere più presente nella vita dei miei figli. Una scelta che molti non hanno compreso, ma che rifarei.

Dietro quella che oggi è la mia immagine pubblica c’è una donna che ha avuto paura, che ha sbagliato, che ha ricevuto delusioni e che ha dovuto imparare a riconoscere il proprio valore.

La mia forza non deriva dall’assenza di fragilità, ma dall’aver imparato a convivere con esse.

Tra le ragazze e le donne che ha incontrato in ambulatorio, c’è una storia che le è rimasta particolarmente nel cuore? Che cosa di quell’incontro si porta dentro ancora oggi?

Ce n’è una che racconto anche nel mio libro. Ero incinta del mio terzo figlio, Riccardo, di appena sette settimane, quando venne in ambulatorio una mia paziente che aveva iniziato la gravidanza praticamente nello stesso giorno in cui era iniziata la mia.

Durante l’ecografia mi resi conto che non c’era più battito. Dovevo comunicarle che aveva perso il suo bambino, mentre dentro di me cresceva la paura che potesse accadere la stessa cosa anche a me. Lei non sapeva che fossi incinta.

Terminata la visita, mi feci immediatamente un’ecografia. Quando sentii il battito di mio figlio, scoppiai a piangere. Di sollievo per me e di dolore per lei.

Ci siamo riviste dopo la nascita di Riccardo e le ho raccontato tutto. Fortunatamente anche lei, successivamente, ha avuto un bambino.

Quell’incontro mi ha ricordato quanto sia sottile il confine tra medico e paziente. Il camice non ci rende immuni dalla paura, dal dolore o dalla sofferenza. Prima di essere medici siamo persone. E credo che non dovremmo mai dimenticarlo.