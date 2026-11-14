Serena Autieri, quali studi ha fatto

Serena Autieri si è diplomata all'Istituto d'Arte e ha studiato architettura, senza mai abbandonare le lezioni di canto, danza e recitazione che hanno accompagnato la sua infanzia

IPA Serena Autieri

Serena Autieri è una dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico. Attrice talentuosa e bellissima, solare e dotata di una voce straordinaria, ha costruito una carriera che spazia dalle fiction televisive al cinema, senza dimenticare il teatro, dove ha dimostrato tutto il suo talento anche come protagonista di musical di successo. Nel corso degli anni ha saputo conquistare il pubblico con la sua naturalezza e la capacità di interpretare personaggi molto diversi tra loro, affermandosi anche come conduttrice e cantante. La sua carriera sul piccolo schermo la conosciamo tutti, ma quali studi ha fatto prima di diventare famosa?

Il diploma all’Istituto d’Arte di Napoli

Nata a Napoli il 4 aprile 1976 e figlia di Ferdinando Autieri, ingegnere, e Maria Rosa Solli, orafa, dopo le scuole medie Serena Autieri ha frequentato l’Istituto d’Arte della sua città. Si è diplomata con una specializzazione nel campo del disegno e della moda: una scelta che, seppur lontana dalla carriera che ha poi intrapreso, testimonia già il suo spirito artistico e la spiccata creatività. Gli anni trascorsi tra i banchi di scuola sono stati per lei quel primo contatto con il mondo dell’arte e delle forme espressive che hanno poi caratterizzato il resto della sua vita professionale.

Serena Autieri ha studiato Architettura alla Federico II

Dopo la maturità, Serena Autieri si è iscritta alla Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. Un percorso universitario sempre nel segno dell’espressione del proprio estro attraverso il disegno e la creatività. L’avventura in ateneo però non è arrivata fino alla laurea: Serena proprio in quegli anni ha avuto le prime opportunità professionali nel mondo dello spettacolo e queste hanno cominciato a occupare uno spazio sempre più importante nella sua vita. Gli impegni lavorativi sono aumentati progressivamente, e a un certo punto si è resa necessaria una scelta. Questo l’ha portata a concentrare le proprie energie sulla carriera artistica, abbandonando quella universitaria. La passione per il palcoscenico, del resto, è stata presente in lei sin dall’infanzia, molto prima dell’arrivo della popolarità.

Canto, danza e recitazione, la formazione artistica

Sin da bambina infatti Serena Autieri ha portato avanti, parallelamente al percorso scolastico, il suo interesse per il mondo dello spettacolo. Ha studiato con amore e dedizione danza classica, canto e recitazione e sono stati proprio questi i campi in cui ha raggiunto l’eccellenza.

Soprattutto il perfezionamento della voce ha avuto un ruolo importante nella sua formazione. Per migliorare le proprie capacità vocali si è affidata agli insegnamenti del maestro Antonio de Curtis, nipote del celebre Totò. Proprio la musica è stata il suo primo amore tanto che, ancora adolescente, ha iniziato a esibirsi nei locali di Napoli, facendo le prime esperienze davanti al pubblico. Nel 1997, a soli 19 anni, è arrivato anche il debutto discografico con Anima Soul, il suo primo album da solista.

Una preparazione maturata negli anni che ha contribuito a darle quella versatilità che oggi il pubblico riconosce nelle sue interpretazioni.