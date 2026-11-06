Maria Esposito, che studi ha fatto prima di diventare famosa

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IPA Maria Esposito

Maria Esposito è uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana. Diventata popolare grazie al personaggio di Rosa Ricci in Mare Fuori, l’attrice napoletana è oggi protagonista di Melania Rea, la miniserie HBO che la vede interpretare la giovane donna uccisa nel 2011 dal marito Salvatore Parolisi. Un percorso professionale che l’ha portata a lavorare tra televisione, cinema e teatro, ma che affonda le radici in una passione nata molto prima del successo con un percorso di formazione costruito attraverso corsi, lezioni e sacrifici.

Che scuola ha fatto Maria Esposito?

Nata a Napoli il 10 novembre 2003, Maria Esposito è cresciuta nei Quartieri Spagnoli, in una famiglia dalle possibilità economiche contenute. Il padre lavorava come operaio, mentre la madre era casalinga. Fin da bambina ha mostrato interesse per la recitazione e per il teatro, coltivando una passione che ha continuato ad accompagnarla durante l’adolescenza.

A soli tredici anni ha sostenuto i primi provini per L’amica geniale, senza però riuscire a ottenere una parte. Ma l’insuccesso non ha fermato le sue aspirazioni, anzi, l’ha spinta a impegnarsi maggiormente per imparare il mestiere. Ha quindi iniziato a studiare recitazione con l’attore Biagio Manna come maestro, e poi si è iscritta all’Accademia di Recitazione di Napoli. Alla formazione si sono aggiunte lezioni pubbliche e private, dedicate non soltanto all’interpretazione, ma anche alla dizione. Nel 2022 presso l’Accademia di recitazione ARENA.

Se ha potuto frequentare le lezioni, Maria deve ringraziare l’aiuto del padre e della sorella che ogni settimana le facevano trovare nella vetrinetta di casa i 250 euro che era la retta della scuola. Una cifra notevole, per una famiglia non particolarmente benestante. La generosità della famiglia è stata fondamentale per poter inseguire il proprio obiettivo e Maria non l’ha mai dimenticato.

La carriera da Mare Fuori a Melania Rea

La prima grande occasione professionale arriva nel 2021, quando Maria Esposito entra nel cast di Mare Fuori. Compare negli ultimi due episodi della seconda stagione nei panni di Rosa Ricci, personaggio che viene confermato nelle stagioni successive e diventa rapidamente uno dei più amati dal pubblico. La sua interpretazione contribuisce a renderla popolare, trasformando il ruolo in un punto di svolta per la sua carriera.

Il successo televisivo apre anche le porte del teatro. Nel 2023 entra infatti nel cast di Mare Fuori Il Musical, diretto da Alessandro Siani, nel quale torna a interpretare Rosa Ricci. Nello stesso anno compare nel videoclip di Occhi lucidi di Ultimo, mentre nel 2024 è protagonista del video di I p’ me, tu p’ te di Geolier. Lo stesso anno debutta al cinema con Criature, film diretto da Cécile Allegra e pubblica anche l’autobiografia Una luce tra i vicoli, edita da Mondadori, in cui racconta la propria storia e il percorso che l’ha portata a realizzare il sogno di diventare attrice.

Nel 2025 torna a vestire i panni di Rosa Ricci nella quinta stagione di Mare Fuori e diventa protagonista dello spin-off cinematografico Io sono Rosa Ricci, diretto da Lyda Patitucci. Nel 2026 prosegue il suo percorso nella sesta stagione della serie e affronta una nuova sfida interpretativa con Melania Rea, diretta da Stefano Mordini. Un ruolo diverso da quello che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e che segna un nuovo passaggio nella sua crescita professionale.