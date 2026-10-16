Pappa, bagnetto, nanna, giochi: sono i momenti che scandiscono le giornate di un neonato. Scopri gli oggetti da mettere in lista che li rendono più semplici (e divertenti)

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La lista nascita ti aiuta a risparmiare e a comprare l'indispensabile

Se stai aspettando un bambino, dopo la gioia iniziale probabilmente avrai preso carta e penna per stilare la lista degli “indispensabili” che serviranno al piccolo appena nato: passeggino, fasciatoio, scaldabiberon, set per il bagnetto, tappeto gioco. L’elenco sembra infinito come il budget che dovrai mettere in conto.

Preoccupazioni che hanno un fondamento perché secondo uno studio realizzato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nei primi 12 mesi di vita il costo complessivo per mantenere un bambino si aggira da un minimo di 7.431,58 euro fino ad un massimo di 17.585,78 euro. Una spesa che è aumentata rispetto al 2023 quando per i costi minimi si spendeva il 5% in meno, mentre per quelli massimi il 3%.

Questi dati che a prima vista possono sembrare sconfortanti, in realtà dopo un’attenta osservazione ci suggeriscono l’importanza degli acquisti mirati. Acquistando online, ad esempio si può arrivare a spendere fino al 30-36% in meno, ma la vera differenza la fa cosa acquisti.

Un neonato non ha bisogno di una lista infinita di oggetti, ma di poche cose scelte con cura. Il resto lo valuterai nel corso del tempo in base alle abitudini di tuo figlio. Come capire cosa comprare e cosa no? Facendo la più classica e vecchia lista nascita che ti permette di concentrarti davvero su cosa serve al piccolo nella quotidianità e ti mette al riparo da acquisti dettati dall’impulso. E poi è soprattutto una guida fondamentale per parenti e amici che ti regaleranno l’oggetto giusto, senza il rischio di trovarti con doppioni o accessori che non userai mai.

Per aiutarti abbiamo deciso di costruire una lista ponderata partendo dal momento della pappa, del bagnetto, senza dimenticare la nanna e il gioco.

Dalla poppata alle notti insonni: gli indispensabili nella lista nascita

La pappa è uno dei momenti fondamentali per un neonato, quindi la lista nascita non può fare a meno di oggetti che renderanno l’esperienza più piacevole per il piccolo e i neo genitori, anche durante le notti insonni. Più che un accessorio è un set: Physio Air Starter di Bebeconfort, un kit formato da ben 6 biberon di diverse misure, lo scovolino per biberon, le tettarelle anti-colica in silicone e il ciuccio: praticamente tutto quello di cui hai bisogno per i primi mesi di vita. Quello che contraddistingue questo set è la tettarella che con il sistema a doppia valvola riduce il rischio di coliche e rigurgiti.

Le prime settimane per le neo-mamme sono impegnative e se hai deciso di allattare un aiuto arriva da un oggetto impensabile: il tiralatte elettrico indossabile Discreet di Bebeconfort. A casa come fuori, lo indossi sotto al reggiseno e potrai estrarre il latte comodamente grazie alle coppe in silicone e senza che nessuno se ne accorga perché è silenziosissimo.

Bebeconfort Discreet Tiralatte elettrico indossabile

Con un neonato le notti possono essere lunghe, ma a renderle più semplici c’è una voce nella lista nascita da non dimenticare: il preparatore di biberon istantaneo. Quello di Bebeconfort eroga fino a 360 ml portando il biberon alla temperatura desiderata in pochi secondi. Con la funzione autopulizia avrai il biberon pulito e igienizzato mentre ti concedi un riposino.

Bebeconfort Preparatore di biberon istantaneo

Bagnetto: gli accessori che rendono il rituale più semplice e divertente

Il bagnetto è uno di quei rituali considerati più divertenti, ma anche delicato perché bisogna stare attenti a diversi aspetti. Per questo tra i must della lista nascita gli oggetti legati a questo momento devono essere in cima agli acquisti valutando ogni dettaglio.

Con le case piccole non abbiamo molto spazio per tutti gli accessori dei bambini e la soluzione arriva da Maxi-Cosi Indigo che ha pensato a una vaschetta pieghevole che da chiusa occupa poco spazio. La differenza la fa durante l’utilizzo perché ha un termometro integrato HighSense con indicatore colorato, che assicura un bagno alla temperatura ideale, tra 35 e 38 gradi.

Maxi-Cosi Indigo Vaschetta bagnetto neonato pieghevole

Rimanendo sugli oggetti funzionali e poco ingombranti da inserire nella lista nascita c’è il fasciatoio Maxi-Cosi Mavis. I bordi alti e arrotondati, insieme alla base antiscivolo ti permettono di adagiare il piccolo subito dopo il bagnetto o durante il cambio di pannolino. Un’esperienza piacevole perché grazie alla schiuma PUR e al rivestimento idrorepellente il fasciatoio è morbido e potrai igienizzarlo in pochi minuti.

La cura del piccolo non si limita al bagnetto, c’è bisogno di piccole attenzioni racchiuse tutte all’interno del set Essential di Bebeconfort. Un kit completo di 8 accessori che vanno dalle forbicine per unghie, alla spazzola a setole morbide con specchio fino a un pettinino per avere l’indispensabile a portata di mano anche in viaggio.

Bebeconfort Essential Set cura neonato

Infine, c’è un oggetto che spesso viene sottovalutato, ma se lo inserisci nella lista neonato diventerà il tuo miglior alleato: il mangiapannolini Bebeconfort controlla odori. Compatto e poco ingombrante, può contenere fino a 20 pannolini ed è stato pensato per essere aperto e chiuso con una sola mano.

Bebeconfort Mangiapannolini Il Mangiapannolini controlla odori

Sogni sereni e primi giochi meritano un posto nella lista

I primi mesi le giornate dei neonati sono scandite da riposini e voglia di scoprire il mondo che li circonda. Ecco che, accanto agli accessori per la pappa e il bagnetto nella lista un posto va dedicato anche agli accessori per il gioco e la nanna.

Una culla co-sleeping e un lettino indipendente: Bebeconfort Zina, un 2-in-1 accompagna il bambino dai primi giorni e fino ai 6 mesi. Le cinque altezze regolabili la rendono talmente tanto versatile da adattarsi a qualsiasi letto, perfetta per venire incontro alle esigenze dei neo-genitori. Il piccolo, invece, potrà dormire sonni sereni con il materassino imbottito reclinabile in 2 posizioni per facilitare la digestione e prevenire il reflusso.

Bebeconfort Zina Culla neonato fianco letto

Da inserire assolutamente nella wishlist è anche il baby monitor Maxi-Cosi See2 Plus che con lo schermo da 5,5 pollici e la visione notturna a colori ti permette di tenere sotto controllo il piccolo mentre dorme e fa molto di più. Monitora costantemente la temperatura della cameretta e riproduce suoni calmanti o ninne nanne per conciliare il sonno. Tutto questo lo puoi gestire facilmente con l’app Connected Home o il monitor genitori.

Offerta Maxi Cosi See2 Plus Baby monitor video, audio e visione notturna

Dopo un bel riposino è il momento di giocare con le palestrine che aiutano a sviluppare il tatto e la percezione. Tiny Love Gymini ha due archi regolabili con giochi staccabili e musicali. Realizzato in materiale lavabile, puoi portarlo ovunque, anche in viaggio perché occupa poco spazio.

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