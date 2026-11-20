Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I passeggini in offerta con il Black Friday

Anche se piove o fa freddo non dobbiamo rinunciare alla passeggiata con il nostro bambino, basta avere il passeggino giusto: con il Black Friday Amazon potrai finalmente scegliere il modello che fa per te a un prezzo mai visto prima. Fino al 30 novembre avrai passeggini super accessoriati con sconti che arrivano fino al 40%.

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I 5 modelli preferiti dalla redazioni:

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Il più scontato è il passeggino gemellare Bebeconfort

Avere un bambino è impegnativo, averne due lo è il doppio per questo quando usciamo abbiamo bisogno di accessori pratici e il passeggino gemellare Bebeconfort Helios accompagna i bambini fino ai 4 anni. Quello che lo rende l’affare del Black Friday non è solo il prezzo scontato quasi della metà, ma la presenza di ruote versatili.

In pratica con questo passeggino puoi affrontare qualsiasi terreno e i piccoli saranno sempre al sicuro e comodi. Il confort, infatti è dato anche dalle sedute imbottite e dalle cappottine individuali che riparano dal vento, dal freddo e dalla pioggia in base alle necessità.

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Il Maxi-Cosi Trio è il più venduto

Quando si acquista un passeggino si cerca un modello che accompagni il piccolo durante la crescita e questa è la caratteristica principale del Maxi-Cosi Zelia S Trio che lo ha reso uno dei più amati dai neogenitori.

Il modello comprende il seggiolino auto CabrioFix S i-Size, mentre la seduta si trasforma con pochi gesti da navicella a passeggino e puoi usarlo tutto l’anno.

Il passeggino, infatti include anche un parapioggia e un coprigambe da sfruttare soprattutto in inverno, ma anche una cappottina ideale in estate e non solo durante le giornate fredde o ventose.

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Il passeggino più versatile è il Bebeconfort Haze Trio Lux

Per far star bene i piccoli non abbiamo bisogno di molto, solo di pochi accessori che svolgono più funzioni. Il passeggino da mettere nella lista degli indispensabili e da acquistare con le offerte è Bebeconfort Haze Trio Lux che accompagna il piccolo fin dai primi giorni di vita.

Oltre alla navicella e al seggiolino auto, il modello ha la seduta convertibile che dalla posizione sdraiata si trasforma in un comodo passeggino man mano che cresce. A renderlo un must in inverno è la presenza nella confezione anche del parapioggia e del coprigambe.

Bebeconfort Haze Trio Lux Il passeggino che accompagna i piccoli durante la crescita

Il Bebeconfort Mane è pratico (soprattutto quando hai due gemelli)

In inverno la pioggia può sorprenderti all’improvviso, quindi i passeggini devono essere pratici in particolare se hai due bambini e il Bebeconfort Mane è stato pensato proprio per venirti incontro. Oltre ad avere il parapioggia incluso, è dotato di due semplici pulsanti, basta premerli e il passeggino si chiude in un attimo rimanendo anche in piedi, mentre tu metti al riparo i piccoli.

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Il passeggino più elegante è il Maxi-Cosi Zelia Select

Un passeggino deve essere pratico, versatile, oltre che curato nei dettagli e nell’estetica. Tra i passeggini da tenere d’occhio durante il Black Friday c’è il Maxi-Cosi Zelia Select. Il modello 3 in 1 composto da passeggino, seggiolino auto e navicella è particolarmente interessante per il suo design elegante e senza tempo. A questo va aggiunta una caratteristica da non sottovalutare: puoi orientarlo fronte mamma o fronte strada in base alle esigenze e all’età del piccolo.

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