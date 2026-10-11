Ascolti tv del 10 ottobre, la sfida tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales non si ferma

È ancora sfida tra "Ballando con le Stelle" e "Tú sí que vales": la gara degli ascolti tv del sabato sera si gioca tra Rai e Mediaset

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IPA Milly Carlucci e Maria De Filippi

La sfida del sabato sera continua ad accendere la prima serata televisiva: il 10 ottobre a contendersi l’attenzione del pubblico sono stati Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, e Tú sí que vales, il programma di Canale5 che mette alla prova talenti di ogni genere davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Dopo il testa a testa della settimana precedente, i due programmi sono tornati a sfidarsi in una serata all’insegna dello spettacolo, delle emozioni e del divertimento.

Ma le alternative sulle altre reti non sono mancate: su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie N.C.I.S., mentre Rai3 ha puntato su Blu Notte, il programma di Carlo Lucarelli dedicato ai grandi casi di cronaca italiana. Spazio al cinema su Rete4, con il thriller Unknown – Senza identità con Liam Neeson, e su Italia1, con il film d’animazione L’era glaciale 2 – Il disgelo.

A completare la sfida televisiva, nell’access prime time, il consueto confronto tra Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai1 e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, due appuntamenti ormai centrali nella competizione quotidiana tra Rai e Mediaset. Ma chi avrà vinto la sfida? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 10 ottobre, prima serata: testa a testa per Milly Carlucci e Maria De Filippi

Nella serata di sabato 10 ottobre su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.455.000 – 20.4%), la puntata di Ballando con le Stelle intrattiene 2.479.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales incolla davanti al video 3.477.000 spettatori con uno share del 24.6% (Buonanotte a 1.366.000 e il 22.2%).

Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è la scelta di 557.000 spettatori pari al 3.4%, mentre su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo raduna 784.000 spettatori (4.8%). Su Rai3, dopo la presentazione (534.000 – 3.2%), Blu Notte – Misteri Dimenticati raggiunge 472.000 spettatori e il 3.3%.

Su Rete4 Unknown – Senza identità totalizza 438.000 spettatori (3%), e su La7 In Altre Parole conquista 1.092.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 530.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 173.000 spettatori (1%), sul Nove invece Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 440.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati del 10 ottobre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi totalizza 3.893.000 spettatori (23%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.096.000 – 18.7%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.782.000 spettatori e il 22.3%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 439.000 spettatori (2.6%), e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 893.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 L’Elefante è scelto da 611.000 spettatori con il 3.7%, mentre su Rete4 Realpolitik raduna 692.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 573.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 173.000 spettatori e l’1%, invece sul Nove Fratelli di Crozza totalizza 449.000 spettatori (2.7%).

Preserale, dati del 10 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.220.000 spettatori pari al 19.2%, mentre Reazione a Catena registra 3.328.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.491.000 spettatori (14.5%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.083.000 spettatori (15.8%).

Su Rai2, dopo Dribbling (337.000 – 3.5%), Blue Bloods sigla 469.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 669.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 446.000 spettatori (3.6%) e C.S.I – Scena del Crimine raggiunge 482.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.096.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 797.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 La Promessa interessa 857.000 spettatori (5.5%), infine sul Nove Little Big Italy raggiunge 346.000 spettatori e il 2.8%.