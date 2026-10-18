Ascolti tv del 17 ottobre, Ballando con le Stelle sfida Tú sí que vales: la battaglia del sabato sera continua

Nuovo appuntamento con la sfida degli ascolti tv del sabato sera: sfida tra Rai e Mediaset tra "Ballando con le Stelle" e "Tú sí que vales"

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Milly Carlucci e Maria De Filippi

Nuovo appuntamento con la sfida degli ascolti tv del sabato sera: il 17 ottobre su Rai1, Milly Carlucci è tornata in prima serata con una nuova puntata di Ballando con le Stelle, mentre su Canale 5 Maria De Filippi ha puntato ancora una volta sul talento e sul divertimento di Tú sí que vales, il programma di Canale5 che mette alla prova talenti di ogni genere.

Su Rai2 spazio alla serie N.C.I.S., mentre Rai3 ha proposto Blu Notte, il programma dedicato ai grandi misteri della cronaca italiana con Carlo Lucarelli. Su Rete4 è andato in onda il film Inside Man, mentre Italia1 ha scelto l’animazione con L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri.

A completare la sfida televisiva, nell’access prime time, il consueto confronto tra Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai1 e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5. Ma chi avrà vinto la sfida degli ascolti del sabato sera? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 17 ottobre, prima serata: sfida accesa tra Ballando con le Stelle

Nella serata di sabato 17 ottobre su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.519.000 – 21.5%), la puntata di Ballando con le Stelle intrattiene 2.421.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales incolla davanti al video 3.342.000 spettatori con uno share del 24.4% (Buonanotte a 1.505.000 e il 23%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è la scelta di 592.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri raduna 644.000 spettatori (4.2%). Su Rai3, dopo la presentazione (490.000 – 3%), Blu Notte – Misteri Dimenticati raggiunge 474.000 spettatori e il 3.5%, mentre su Rete4 Inside Man totalizza 390.000 spettatori (2.9%).

Su La7 In Altre Parole conquista 1.203.000 spettatori con il 7.2% nella prima parte e 585.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 I delitti del BarLume – Mare forza quattro sigla 138.000 spettatori (0.9%), e sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 471.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, i dati del 17 ottobre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi totalizza 4.010.000 spettatori (23.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.160.000 – 19%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.629.000 spettatori e il 21.6%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 502.000 spettatori (3%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 783.000 spettatori (4.7%), mentre su Rai3 L’Elefante è scelto da 524.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete4 Realpolitik raduna 673.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 609.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 266.000 spettatori e l’1.6% e sul Nove Fratelli di Crozza totalizza 481.000 spettatori (2.9%).

Preserale, dati del 17 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.369.000 spettatori pari al 19.9%, mentre Reazione a Catena registra 3.580.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.607.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.045.000 spettatori (15.3%).

Su Rai2, dopo Dribbling (278.000 – 2.9%), Blue Bloods sigla 467.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 721.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 430.000 spettatori (3.4%) e C.S.I – Scena del Crimine raggiunge 431.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.256.000 spettatori pari al 15.3%, mentre Blob segna 702.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 859.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 Foodish registra 182.000 spettatori con l’1.2%, sul Nove invece Little Big Italy raggiunge 279.000 spettatori e il 2.4%.