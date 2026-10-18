La Ruota della Fortuna, Luca vince quasi 30mila euro. E Samira Lui non si trattiene

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Samira Lui

Una seconda possibilità, tante risate e una vincita che ha cambiato il finale della serata: La Ruota della Fortuna è tornata sabato 17 ottobre su Canale5 con un nuovo appuntamento dedicato ai concorrenti meno fortunati delle precedenti puntate. A guidare il gioco, come sempre, Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, protagonista di uno dei siparietti più divertenti della serata.

Tra battute, piccoli imprevisti e colpi di scena, a conquistare la vittoria è stato Luca, concorrente milanese che ha saputo sfruttare al meglio la sua seconda occasione, portando a casa un montepremi di quasi 30mila euro.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la battuta di Samira Lui

Il sabato sera de La Ruota della Fortuna ha ormai una formula ben precisa: offrire una nuova opportunità a chi, nelle precedenti partecipazioni, non era riuscito a dimostrare fino in fondo le proprie capacità. È la cosiddetta “Seconda Chance“, che nella puntata del 17 ottobre ha riportato in studio tre concorrenti: Teresa, avvocata napoletana che nel frattempo si è sposata, Tommaso, studente di Economia Aziendale di Firenze, e Luca, arrivato da Milano.

A dare il via alla serata è stato come sempre Gerry Scotti, accolto dalle note di Happy Together e dall’entusiasmo del pubblico. Il conduttore ha subito scherzato sulla propria voce, messa a dura prova dall’energia dell’apertura, lasciandosi andare a una serie di battute che hanno contribuito a creare il consueto clima di leggerezza.

Ma è stato soprattutto il rapporto con Samira Lui a regalare uno dei momenti più simpatici della puntata. Durante la manche dedicata alla musica del sabato sera, Scotti ha improvvisato qualche passo di danza, paragonandosi ironicamente a John Travolta. La risposta della collega non si è fatta attendere: “John Stravolta stasera”, ha scherzato Samira, prendendo bonariamente in giro il conduttore.

Luca conquista la vittoria e Gerry Scotti si complimenta con lui

Tra le battute di Gerry e Samira, c’è stato ovviamente spazio per la gara: dopo una prima manche dedicata a un episodio storico del 17 ottobre 1956, risolta da Teresa che ha conquistato 1.000 euro, è stato Luca a prendere progressivamente il comando. Il concorrente milanese ha indovinato il tabellone dedicato a Hot Stuff, portandosi a 5.300 euro, per poi incrementare il proprio bottino nella manche “Il Regno degli Animali”, dedicata al mustiolo, uno dei mammiferi più piccoli al mondo.

Anche in questo caso Gerry Scotti non ha rinunciato all’ironia. Scoprendo che il piccolo animale ha bisogno di mangiare frequentemente e che un digiuno prolungato potrebbe essergli fatale, il conduttore ha commentato divertito: “Anche a me, io lo capisco“. Nonostante l’ultima manche sia stata conquistata da Teresa, è stato Luca ad aggiudicarsi la puntata con 8.700 euro, ottenendo così l’accesso alla “Ruota delle Meraviglie”, il gioco finale che permette ai concorrenti di aumentare considerevolmente il proprio montepremi.

Ed è proprio qui che la serata ha riservato la sorpresa più bella. Luca è riuscito a indovinare due delle tre frasi proposte, conquistando due buste verdi. La madre gli ha consigliato di scegliere la numero uno e il concorrente ha deciso di fidarsi del suo suggerimento.

Una scelta decisamente fortunata: all’interno della busta erano custoditi 20mila euro, che hanno portato la vincita complessiva a 28.700 euro. Gerry Scotti si è complimentato con lui, apprezzando la decisione di seguire il consiglio della madre: “Ti fa onore avere accettato“.

La Ruota della Fortuna, la sorpresa finale e l’ironia di Gerry Scotti

La vincita di Luca non ha però messo fine alle sorprese. Come accade spesso nel gioco conclusivo, Gerry Scotti ha voluto svelare anche il contenuto delle buste rimaste, per scoprire se il concorrente avesse fatto davvero la scelta migliore. Nell’altra busta verde erano presenti soltanto 1.000 euro, una cifra decisamente inferiore rispetto a quella conquistata dal vincitore.

Il conduttore ha poi scherzato sull’opportunità di aprire anche l’ultima busta, temendo che una possibile vincita più alta potesse rovinare la gioia del concorrente. Il riferimento è tornato ancora una volta al mustiolo, protagonista di una delle manche precedenti, con Scotti che ha immaginato Luca incapace di dormire per il rimpianto di aver lasciato sfuggire un premio più importante.

Ma anche l’ultima busta ha confermato la bontà della scelta: conteneva appena 100 euro. Luca ha quindi potuto festeggiare senza rimpianti, con quasi 30mila euro conquistati e la soddisfazione di aver trasformato una seconda occasione in una serata da ricordare.