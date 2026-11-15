La Ruota della Fortuna, Samira Lui lascia Gerry Scotti a mani vuote. E arriva una sorpresa

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IPA Gerry Scotti

Anche una semplice caffettiera può diventare motivo di discussione a La Ruota della Fortuna. È successo nella puntata di sabato 14 novembre, quando Samira Lui ha mostrato un regalo ricevuto da uno spettatore, scatenando la divertita gelosia di Gerry Scotti. Il conduttore, rimasto senza omaggio, non ha perso occasione per chiedere spiegazioni. E la risposta ha reso la situazione ancora più esilarante.

La serata, trasmessa su Canale5 in una versione più breve del solito, ha riservato anche una sorpresa al batterista Diego Fornaciari, destinatario di un messaggio speciale da parte di una donna seduta tra il pubblico. E la puntata ha regalato un colpo di scena anche sul fronte della gara: la campionessa Lucia ha dovuto cedere il posto a una nuova protagonista.

Samira Lui riceve un regalo, Gerry Scotti protesta: “E a me?”

Tutto è cominciato durante la manche “La locanda di Samira”, dedicata alla fonduta valdostana. Dopo aver illustrato alcune curiosità sulla preparazione del piatto, Samira Lui ha proposto di concludere idealmente il pasto con un caffè.

A quel punto ha mostrato un oggetto piuttosto particolare: una caffettiera decorata con alcune sue fotografie, trasformata in una lampada grazie all’aggiunta di una lampadina e di un filo elettrico. L’autore del regalo è Attilio, uno spettatore presente in prima fila, che ha realizzato personalmente l’oggetto. Samira ha spiegato che l’uomo aveva pensato a un omaggio per lei e per i componenti della band Fortuna Six.

Un dettaglio che non è sfuggito a Gerry Scotti: “La domanda viene spontanea, Attilio, e a me?“, ha chiesto il conduttore, fingendosi offeso per essere stato escluso. Samira ha subito chiarito che anche per lui era previsto un regalo, ma qualcosa era andato storto. La lampada destinata al presentatore si era rotta la sera precedente.

Una spiegazione che ha trasformato il piccolo incidente in un siparietto, concluso con l’invito di Scotti ad Attilio a tornare in trasmissione.

La sorpresa per Diego Fornaciari: una fan gli dedica un cartello

La caffettiera non è stata l’unico motivo di divertimento della serata. Durante il consueto scambio di battute con il pubblico, Gerry Scotti ha notato una spettatrice che teneva in mano un cartello dedicato a Diego Fornaciari, il batterista dei Fortuna Six.

La scritta era inequivocabile: “Diego numero 1”. Un messaggio di ammirazione che ha attirato l’attenzione del conduttore e dello stesso musicista, visibilmente contento della dedica. “Sono lusingato, grazie mille”, ha risposto Fornaciari.

Scotti ha immediatamente colto l’occasione per tornare sull’argomento della caffettiera, suggerendo scherzosamente al batterista di ricevere la sua ammiratrice direttamente a casa. Diego ha raccolto la provocazione con una risposta altrettanto ironica: “Le offro un caffè”.

La Ruota della Fortuna, chi ha vinto il 14 novembre

Tra una battuta e l’altra, la gara è proseguita con tre concorrenti pronti a contendersi il titolo. A difenderlo c’era Lucia, insegnante online di Belluno, reduce dalla vincita di 39.200 euro conquistata nella puntata precedente. A sfidarla Marco, 24enne di Trieste alla ricerca di un impiego nel mondo della pallacanestro, e Ilaria, nutrizionista di Pozzuoli.

Proprio quest’ultima ha iniziato con il piede giusto, indovinando la frase dedicata alla fonduta valdostana e conquistando i primi 1.000 euro. Nel corso della partita ha continuato a guadagnare terreno, arrivando a 4.800 euro grazie anche alla soluzione del Round Jackpot.

Il montepremi del Jackpot, intanto, è salito a 57.300 euro, senza essere assegnato. La partita si è decisa durante l’Ultimo Round, dedicato al tema “Al ristorante”. Ilaria ha trovato la soluzione corretta e ha portato il proprio bottino a 9.300 euro, diventando la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna. Per Lucia si è così conclusa l’esperienza da campionessa, dopo la ricca vincita della sera precedente.

Conquistato il titolo, Ilaria ha avuto accesso alla “Ruota delle Meraviglie”, la prova finale che permette di incrementare la vincita. Il tema scelto era “Sigla”: la concorrente è riuscita a risolvere soltanto la terza delle tre frasi proposte, ottenendo così una busta verde e due rosse.

Gerry Scotti ha aperto per prima una delle buste rosse, contenente appena 100 euro. Nella seconda, però, si nascondevano ben 20mila euro, ormai fuori dalla portata della campionessa. La busta verde rimasta a Ilaria conteneva 1.000 euro. Una cifra che le ha permesso di chiudere la serata con 10.300 euro complessivi.