Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Samira Lui e Gerry Scotti

Musica, risate, simpatici siparietti e qualche occasione mancata: anche nella puntata di sabato 28 novembre 2026, La Ruota della Fortuna ha regalato al pubblico di Canale 5 una serata ricca di emozioni. Nonostante la durata ridotta dell’appuntamento del sabato, per lasciare spazio a Tu sì que vales, Gerry Scotti e Samira Lui non hanno rinunciato alla loro consueta dose di ironia, confermando quella complicità che rappresenta uno degli ingredienti più riusciti del game show. A tenere banco, però, è stata anche la fortuna della campionessa Stefania, protagonista di un finale decisamente movimentato, tra una vincita importante e un premio da capogiro sfumato per un soffio.

La Ruota della Fortuna del 28 novembre, i concorrenti della puntata

Ad aprire la puntata del 28 novembre de La Ruota della Fortuna è stato, come di consueto, il batterista Diego Fornaciari, che ha accompagnato l’ingresso di Gerry Scotti sulle note di Give Me the Night di George Benson, una scelta musicale particolarmente apprezzata dal conduttore, che ha sottolineato l’importanza del brano nella storia della musica.

L’atmosfera del sabato sera ha contagiato anche Samira Lui, che ha fatto il suo ingresso in studio sfoggiando un elegante abitino nero. Il look della showgirl non è passato inosservato agli occhi di Gerry, incuriosito da tanta eleganza, ma Samira ha prontamente replicato spiegando che il sabato sera ci si prepara per andare a cena.

A sfidarsi nel corso della puntata sono stati Stefania, insegnante di Matera e campionessa in carica con un montepremi di 28.800 euro conquistato nelle precedenti serate, Alessia, impiegata nel settore della produzione di orologi a Muggiò, e Orlando, studente di Fisioterapia originario di Spoleto.

Il siparietto tra Gerry Scotti e Samira Lui sul cavolo nero

A regalare uno dei momenti più divertenti della serata è stata l’immancabile rubrica La locanda di Samira, questa volta dedicata alle chips di cavolo nero. Dopo che Stefania ha indovinato la soluzione, aggiudicandosi i primi mille euro, Samira ha illustrato un piccolo segreto culinario per ottenere un contorno particolarmente gustoso.

La showgirl ha spiegato che, prima della cottura in forno, sarebbe opportuno massaggiare delicatamente le foglie con dell’olio, un suggerimento che ha lasciato piuttosto perplesso Gerry Scotti, poco convinto all’idea di trascorrere la serata dedicandosi a un simile procedimento.

“Ero quasi convinto di farmele, ma mi ha detto di massaggiare foglia per foglia. Vabbè, sono cavoli miei”, ha esclamato il conduttore, trasformando una semplice ricetta nell’ennesima occasione per scherzare con la collega.

Non è mancato neppure un momento più tenero quando Diego Fornaciari ha ricordato di aver ricevuto la sua prima batteria dal padre, a soli otto anni, in occasione del Natale. Un aneddoto che ha offerto a Gerry l’occasione per sottolineare quanto possa essere prezioso avvicinare i bambini alla musica, anche a costo di sopportare qualche rumore di troppo.

La Ruota delle Meraviglie, Stefania sfiora i 100mila euro

La sfida è entrata nel vivo con il Round Jackpot, durante il quale Alessia ha deciso di tentare la fortuna nonostante le poche lettere presenti sul tabellone, una scelta audace che si è rivelata vincente, permettendole di conquistare ben 27.600 euro.

A mantenere il vantaggio nella gara, tuttavia, è stata Stefania: nemmeno la rimonta di Orlando nell’ultimo round, dedicato ai Puffi, è riuscita a sottrarle il titolo e l’insegnante di Matera si è così confermata campionessa con 9.700 euro, guadagnandosi l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Nel gioco finale, dedicato allo spazio, Stefania è riuscita a indovinare due delle tre frasi proposte: seguendo il suggerimento della figlia, la concorrente ha scelto di aprire la prima busta, contenente 15mila euro, decidendo di accontentarsi della somma conquistata.

Peccato che nella terza busta si nascondesse proprio il premio da 100mila euro: Gerry Scotti ha cercato di stemperare il rammarico per l’occasione mancata, ricordando alla campionessa l’importante cifra accumulata in appena tre puntate.

Con un bottino complessivo di 52.700 euro, del resto, Stefania ha certamente più di un motivo per sorridere e anche Samira Lui ha voluto celebrare il suo risultato, sottolineando quanto fosse stata fortunata. La campionessa tornerà dunque a sfidare la sorte, con la possibilità di rendere ancora più importante il suo già ricco montepremi.