Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Milly Carlucci

La sfida degli ascolti tv di sabato 21 novembre ha visto ancora una volta protagoniste Milly Carlucci e Maria De Filippi, impegnate a contendersi il pubblico della prima serata.

Su Rai1 è andato in onda un nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle, tra esibizioni, giudizi della giuria e spareggi sulla pista da ballo; su Canale 5 invece spazio a Tú sí que vales, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi alle prese con le performance dei concorrenti.

Su Rai2 sono andati in onda nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles, mentre Rai3 ha puntato sulla divulgazione scientifica con Sapiens – Un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi. Su Rete4 spazio al cinema d’azione con Jason Bourne, interpretato da Matt Damon, mentre Italia 1 ha proposto il film fantasy Animali fantastici – I segreti di Silente.

La competizione tra Rai e Mediaset è iniziata già nell’access prime time, con Stefano De Martino e Gerry Scotti nuovamente faccia a faccia. Su Rai1, Affari Tuoi ha accompagnato il pubblico verso la prima serata con il gioco dei pacchi, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha visto Gerry Scotti affiancato da Samira Lui, tra enigmi da risolvere e premi da conquistare. Scopriamo chi ha conquistato il pubblico e quali programmi hanno ottenuto i risultati migliori della serata.

Ascolti tv del 21 novembre, prima serata: la sfida è aperta

Nella serata di sabato 21 novembre, su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.793.000 – 22.6%), la puntata di Ballando con le Stelle intrattiene 2.867.000 spettatori pari al 27.2% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales incolla davanti al video 3.558.000 spettatori con uno share del 24.1% (Buonanotte di Tú Sí Que Vales a 1.461.000 e il 21%).

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 522.000 spettatori pari al 3.2%, e su Italia1 Animali fantastici – I segreti di Silente raduna 670.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Città Segrete raggiunge 589.000 spettatori e il 3.8%, mentre su Rete4 Jason Bourne totalizza 331.000 spettatori (2.2%).

Su La7 In Altre Parole conquista 1.157.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 557.000 spettatori con il 4% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 223.000 spettatori (1.4%), sul Nove invece Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 429.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, i dati del 21 novembre

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.059.000 spettatori (23.7%), su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.057.000 – 18.1%), La Ruota della Fortuna arriva a 3.531.000 spettatori e il 20.6%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 433.000 spettatori (2.5%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 650.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 L’Elefante è scelto da 846.000 spettatori con il 5%, su Rete4 invece Realpolitik raduna 711.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 517.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Sul Nove Fratelli di Crozza totalizza 419.000 spettatori (2.5%).

Preserale, i dati del 21 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.729.000 spettatori pari al 20.8%, mentre L’Eredità registra 3.778.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.670.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.347.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2, dopo Dribbling (311.000 – 2.7%), Blue Bloods sigla 510.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 666.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 477.000 spettatori (3.5%) e C.S.I – Scena del Crimine raggiunge 343.000 spettatori (2.1%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.220.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 800.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 La Promessa interessa 940.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 le prove di Formula 1 arrivano a 433.000 spettatori e il 2.6%, mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 446.000 spettatori e il 3.4%.