Ascolti tv del 31 ottobre, Ballando con le Stelle sfida Tú sí que vales

Nuovo appuntamento con la sfida degli ascolti tv di sabato 31 ottobre, nella serata di Halloween. Su Rai1, Milly Carlucci è tornata con una nuova puntata di Ballando con le Stelle, tra esibizioni, giudizi e sfide sulla pista da ballo. Su Canale5, invece spazio a Tú sí que vales, con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis pronti a giudicare le performance dei concorrenti.
Su Rai2 è andata in onda la serie S.W.A.T. Exiles, mentre Rai3 ha puntato sulla divulgazione scientifica con Sapiens – Un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi. Su Rete4 spazio al cinema con Le ali della libertà, mentre Italia1 ha scelto l’animazione con L’era glaciale – In rotta di collisione.
Riflettori accesi anche sulla sfida dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Su Rai1 Affari Tuoi ha intrattenuto il pubblico con il tradizionale gioco dei pacchi, tra offerte del Dottore e decisioni dei concorrenti. Mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha visto ancora una volta protagonisti Gerry Scotti e Samira Lui, tra enigmi da risolvere e premi da conquistare. Un duello televisivo che continua ad animare la fascia precedente alla prima serata, con Rai e Mediaset impegnate nella conquista degli spettatori.
Ascolti tv del 31 ottobre, prima serata: vince Ballando con le Stelle
Nella serata di ieri, sabato 31 ottobre su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.493.000 – 20.9%), la puntata di Ballando con le Stelle intrattiene 2.461.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales incolla davanti al video 3.177.000 spettatori con uno share del 22.5% (Buonanotte a 1.295.000 e il 21.3%).
Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 678.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 L’era glaciale 5 – In rotta di collisione raduna 553.000 spettatori (3.4%). Su Rai3, dopo la presentazione (462.000 – 2.7%), Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 479.000 spettatori e il 3.3%, mentre su Rete4 Le ali della libertà totalizza 462.000 spettatori (3.3%).
Su La7 In Altre Parole conquista 1.027.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 541.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 218.000 spettatori (1.3%) e sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 478.000 spettatori con il 3.3%.
Access Prime Time, i dati del 31 ottobre
Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi totalizza 3.957.000 spettatori (22.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.964.000 – 17.4%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.449.000 spettatori e il 19.9%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 461.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 747.000 spettatori (4.3%).
Su Rai3 L’Elefante è scelto da 698.000 spettatori con il 4.1%, mentre su Rete4 Realpolitik raduna 746.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 521.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 387.000 spettatori e il 2.3%, invece sul Nove Fratelli di Crozza totalizza 461.000 spettatori (2.7%).
Preserale, dati del 31 ottobre
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.770.000 spettatori pari al 21%, mentre L’Eredità registra 3.557.000 spettatori pari al 23.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.818.000 spettatori (14.7%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.191.000 spettatori (15.3%). Su Rai2, dopo Dribbling (443.000 – 3.8%), Blue Bloods sigla 638.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 825.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio.
Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 496.000 spettatori (3.6%) e C.S.I – Scena del Crimine raggiunge 466.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.141.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob segna 732.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 La Promessa interessa 856.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Foodish registra 267.000 spettatori con l’1.8%, infine sul Nove Little Big Italy raggiunge 303.000 spettatori e il 2.3%.