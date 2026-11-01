“La mummia più bella che abbia mai visto”: Gerry Scotti lusinga Samira Lui nella serata di Halloween

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Samira Lui

La serata di Halloween porta un’atmosfera insolita nello studio de La Ruota della Fortuna. Nella puntata di sabato 31 ottobre 2026, Gerry Scotti accoglie il pubblico con battute sugli zombie, imitazioni da film horror e qualche scherzo ai concorrenti. Ma a catturare la sua attenzione è soprattutto Samira Lui, che per l’occasione sceglie di trasformarsi in una “mummia”, senza rinunciare alla sua eleganza. Il risultato conquista immediatamente il conduttore, che le riserva un complimento accompagnato dalla sua consueta ironia.

Samira Lui come una mummia, il complimento di Gerry Scotti

L’ingresso di Samira Lui è uno dei momenti più divertenti della puntata. Sulle note della colonna sonora di Mercoledì, la showgirl scende le scale dello studio indossando un abito completamente bianco, caratterizzato da un effetto fasciato che richiama il costume di una mummia.

Gerry Scotti osserva la sua entrata e finge di spaventarsi, salvo ammettere subito che quella presenza ha ben poco di terrificante. Samira, divertita, chiarisce il senso del suo travestimento: “Sono una mummia”. Il conduttore coglie l’occasione per scherzare sull’aspetto della collega, spiegando che una paura del genere sarebbe decisamente piacevole da sopportare. Poco dopo arriva il complimento più esplicito: Scotti la definisce “una delle mummie più belle che io abbia visto in vita mia“.

Samira resta al gioco e risponde: “Sono risuscitata anch’io“. Gerry, a quel punto, immagina di essersi potuto presentare in studio completamente bendato, salvo riconoscere che il travestimento dona decisamente di più alla collega. Uno scambio che conferma la complicità televisiva tra i due, abituati a punzecchiarsi durante il programma. Anche stavolta Samira asseconda le battute del conduttore, che trova nel suo costume un pretesto per movimentare la serata.

Gerry Scotti scherza con il pubblico, Samira Lui reagisce: «Che schifo»

La puntata prosegue tra riferimenti ai film dell’orrore e giochi dedicati ad Halloween. Gerry Scotti si diverte a interpretare il ruolo del presentatore spaventoso, accompagnando il suo ingresso con movimenti da fantasma e scherzando sulla differenza tra zombie e zumba.

L’ironia diventa ancora più macabra durante una manche dedicata alla Famiglia Addams. Mentre risuona la celebre sigla, il pubblico viene coinvolto nel tradizionale schiocco delle dita. Scotti racconta allora che una spettatrice in prima fila avrebbe perso un dito proprio durante il gesto e mostra un dito finto, fingendo di volerlo restituire alla proprietaria.

La reazione di Samira è immediata: “Che schifo!”, esclama davanti allo scherzo. Gerry insiste, invitando ironicamente la persona che avrebbe perso il dito a passare in guardiola per recuperarlo. È il genere di siparietto che accompagna tutta la serata, con il conduttore deciso a sfruttare Halloween per concedersi qualche battuta più irriverente del solito.

La Ruota della Fortuna, lo spareggio inedito e la vittoria di Eros

Accanto agli scherzi, la gara riserva un colpo di scena: a contendersi la vittoria sono Raffaella, allenatrice di pallanuoto di Salerno, Riccardo, impiegato nella logistica di Mestre, ed Eros, produttore musicale romano. La puntata segna anche la conclusione dell’appuntamento del sabato con “La seconda chance”, la formula che permette ai concorrenti di tornare in gioco.

Eros parte bene, conquistando i primi 1.000 euro con una frase dedicata alla scomparsa del mago Houdini, avvenuta proprio il 31 ottobre 1926. Continua poi ad accumulare denaro fino a raggiungere i 9.000 euro. Nell’Ultimo Round, però, Raffaella trova la soluzione e conquista a sua volta 9.000 euro.

La parità rende necessario uno spareggio, una situazione che, come viene ricordato in studio, non si era mai verificata prima nel programma. A decidere tutto è una manche dedicata al tema dei fantasmi: Eros riesce a individuare la soluzione e aggiunge altri 1.000 euro al suo bottino, diventando il campione dell’ultima puntata de “La seconda chance” con 10.000 euro.

Per lui resta ancora la possibilità di aumentare la vincita con “La Ruota delle Meraviglie”, ma le tre frasi sul tema della paura si rivelano troppo difficili. Il concorrente non riesce a risolverne nessuna e si ritrova con tre buste rosse. Gerry Scotti scopre prima i premi da 5.000 e 10.000 euro, poi alimenta la suspense sull’ultima busta. Con la sua solita ironia, invita Eros a consolarsi pensando alla fidanzata e al lavoro, fingendo che abbia perso appena 100 euro. Un bluff che prolunga l’attesa e chiude la puntata nel segno degli scherzi di Halloween.