La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sbaglia la domanda di Samira: “Io lì non ci passo”

IPA Gerry Scotti

Chi va piano, va sano e va lontano: il proverbio non sempre funziona, ma nella puntata di domenica 26 luglio de La Ruota della Fortuna ha trovato la sua testimonial perfetta. Perché Valentina, partita in sordina e rimasta a guardare per buona parte della serata, si è presa titolo e scena proprio all’ultimo tabellone, strappando la corona a un campione che sembrava avere già la strada spianata. “Colpo di scena clamoroso”, per dirla con Gerry Scotti. E il bello è che nemmeno lei se lo aspettava.

Gerry Scotti ha aperto la serata arrivando in studio a bordo di una Panda, l’auto in palio, con Samira Lui a fingere il terrore di finire investita. La showgirl, per la cronaca, indossava un abito corto smanicato nero in paillettes, con un incrocio a X sul davanti che scende a diventare minigonna: elegantissima, come sempre. Spazio anche ai saluti a Vimercate e all’associazione I Care, presente tra il pubblico.

La taramosalata che manda in tilt Gerry e Samira

Il momento più surreale arriva presto, con un tema culinario insidioso: la taramosalata. Gerry Scotti e Samira si arrampicano sugli specchi per descriverla senza svelarla, finché il conduttore non si arrende all’evidenza: “Siamo due scemi, stiamo dicendo cose senza dire qual è la cosa”.

Il campione in carica Davide ci prova, senza fortuna, e a indovinare è Valentina: primo segnale di serata. Samira, da brava padrona di casa, regala pure la ricetta della specialità greca. Buonissima, garantiamo.

Termoli e il vicolo dove Gerry non passa

Con il round “Cartoline da”, la puntata vola a Termoli: Valentina fa quasi tutto da sola e chiude con la soluzione giusta, mentre Gerry ne approfitta per un piccolo elogio del viaggiare in Italia.

Samira lo mette poi alla prova con una domanda sulla cittadina molisana, e lui sbaglia: la risposta è “A Rejecelle”, il vicolo più stretto d’Italia con i suoi 41 centimetri. La reazione del conduttore è già un tormentone: “Tu mi fai la domanda, ma io lì non ci passo, non posso entrare!”.

Nel round “Tormentoni”, a tema Macarena, Gerry si lancia nel canticchiare il ballo anni Novanta e Samira lo gela: “Ha preso la pastiglia sbagliata”. A pagare la fretta è Federico, che dà subito la soluzione ma inciampa in una parola al singolare, con la mamma in studio che quasi si sente male.

Ne approfitta Davide, che incassa e poi allunga: sua la manche “Ciak, si gira” dedicata a Quattro matrimoni e un funerale, suo il “Traghetto Express”, con gli avversari ancora fermi a zero.

L’ultimo round ribalta tutto: Valentina è la nuova campionessa

Quando Gerry, tra il serio e il faceto, annuncia a Valentina che a settembre arriveranno le puntate speciali per i concorrenti più sfortunati (“ho l’impressione che ti rivedremo”), sembra un epitaffio. E invece.

All’ultimo round Davide comanda con 11mila euro e il tema è “Shopping”: secondo Gerry, in mezzo a due uomini, Valentina partirebbe favorita (un cliché che nel 2026 si poteva anche lasciare nel magazzino). Lei, più semplicemente, dà la risposta esatta e supera il campione sul filo di lana: la nuova campionessa arriva da Napoli, e in studio sorride anche il fidanzato Domenico.

Una Ruota delle Meraviglie amara

Il finale, però, non concede il lieto fine completo. Alla Ruota delle Meraviglie, Valentina sceglie la formula delle tre manche più una, ma la serata magica si inceppa: sbaglia la prima frase e la busta da 10mila euro diventa rossa, cade sul “testacoda” della seconda (mille euro sfumati) e alla terza trova la soluzione giusta, tradita però da un singolare al posto del plurale, salutando altri 5mila euro. Il titolo, quello, resta suo: domani si torna a girare la Ruota.