Gerry Scotti in maschera a La Ruota della Fortuna: l’avvertimento simpatico per la moglie

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti

Un’altra serata in compagnia di Gerry Scotti e Samira Lui, con il conduttore che, come ogni sera, ha aperto la puntata di martedì 27 ottobre de La Ruota della Fortuna ricordando al pubblico di Canale 5 lo spirito del programma: “Tutte le sere siamo qui per offrirvi un’ora della nostra compagnia”. A giocare la nuova Campionessa, Chiara da Cattolica, che ha guadagnato già 30.600 euro in una sera (e che svolge due lavori), oltre alle sfidanti, per una sfida tutta al femminile, Raffaella da Roma (anche se è nata a Torino) e Sara da Arese.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in maschera veneziana

Nella puntata del 27 ottobre Gerry Scotti, poco prima del suo show con la maschera veneziana, ha raccontato i suoi trascorsi disastrosi alle interrogazioni di filosofia, dove prendeva 4. In studio, ha deciso di sfoggiare una maschera originale del Carnevale di Venezia. “Sta molto bene”, ha riconosciuto Samira Lui, dopo aver aggiunto “l’han portata anche a me”.

Scotti – inevitabilmente – si è riempito di brillantini. “Basta che lo diciate voi a mia moglie (Gabriella Perino, n.d.r.) che non sono andato in un night ma che è stata colpa di ‘sta maschera qua eh”. Dopo questo breve momento, è arrivato il momento di giocare: la Locanda di Samira, come di consueto, ci ha accompagnato questa volta nella cucina delle nostre mamme, con un grande classico, il salame di cioccolato. “A me viene bene con una sola marca, ma non si può dire, è pubblicità”, ha assicurato Scotti.

Chi ha vinto

Due tabelloni complessi: quello dedicato a Il Regno degli Animali, manche attesa ogni sera, è stato dedicato all’averla dall’elmo crestalunga. Lento da indovinare, ma soddisfacente, così come lo è stato quello dedicato a Se io non avessi te di Nek, con una esecuzione dei Fortuna Six in studio. Si è poi proseguiti con la manche Chiacchiere da bar, con al centro di tutto i “dubbi amicali”.

A cosa era dedicato il tabellone? Alla “domanda” che alcuni uomini avrebbero posto all’amico: di poter approfondire la conoscenza con l’ex. Secondo Samira Lui, però, ciò non avverrebbe con frequenza nel mondo femminile: “Le donne raccontano quali erano i problemi dell’ex: le amiche dicono ‘ma per piacere, non ci provo nemmeno’. Di solito gli ex non si toccano”, ma Scotti non sembrava molto convinto dalle sue parole. In ogni caso, il gioco è proseguito come di consueto con la manche Se la sai, raddoppi, che ci ha portato ad approfondire una parte di storia di Giovanna D’Arco.

Chi delle tre concorrenti è riuscita ad arrivare fino alla fine tanto da aggiudicarsi il titolo di Campionessa della serata? Ebbene, all’ultimo round si sono sfidate con qualche colpo di scena: Chiara, sull’ultima, ha subito una ingiustizia bella e buona, ovvero la bancarotta al primo giro di ruota. Ma la sfortuna, purtroppo, l’ha colpita fino alla fine: è stata eletta una nuova Campionessa a La Ruota, ovvero Raffaella da Roma. E così si conferma ormai il ciclo in rosa che da tempo circonda il game show di Canale 5.