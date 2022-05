Letizia di Spagna conquista i potenti in pizzo chantilly. Ma scivola sulla lingerie

Letizia di Spagna, come riciclare l’abito in pizzo in stagioni diverse

Letizia di Spagna offre un pranzo ai potenti della Nato in occasione del 40esimo anniversario dell’ingresso della Spagna nel Patto Atlantico e per l’occasione la Reina indossa un look in pizzo di quelli da capogiro, firmato Felipe Varela.

Letizia di Spagna, il look in pizzo di Felipe Varela

Dopo aver incantato con l’abito celeste a pois e dopo essersi permessa il look fucsia con nuove scarpe in corda, Letizia di Spagna opta per un look decisamente più classico e formale. D’altro canto, il pranzo di Stato a Palazzo Reale lo richiede.

Dunque per non sbagliare, Donna Letizia recupera dal suo guardaroba l’outfit da ballerina, come lo ha definito il magazine Hola!, rosa cipria, con cui ha debuttato nel 2018. Lo stilista spagnolo è tra i favoriti della Reina che lo sceglie quasi sempre per vestirla durante gli impegni più istituzionali. Anche se con l’arrivo della sua personal stylist, Eva Fernández, Letizia ha aperto il sua armadio anche ad altri brand, ricorrendo a Varela più raramente.

In ogni caso, quando occorre un tocco di eleganza classica, la moglie di Felipe sceglie lui. Come in questo caso. Letizia indossa un abito con corpetto liscio e sbracciato, che mette in mostra ancora una volta i muscoli scolpiti e l’abbronzatura perfetta, le gonna midi plissettata è in pizzo chantilly, mentre la vita è esaltata da una cintura sottile, incorporata.

Letizia di Spagna, il dettaglio che doveva stare nascosto

Il look è classico e ultra femminile, senza essere esageratamente bon ton. Anche grazie a qualche piccolo dettaglio di stile voluto dalla Regina che lascia i capelli sciolti sulle spalle e non copre le spalle. Una scelta che però l’ha fatta cadere in un piccolo errore che ha rischiato di compromettere la sua classe. Infatti stringendo le mani agli ospiti, il corpetto si è leggermente spostato, lasciando intravvedere la spallina del reggiseno.

Non a caso, quando nel 2018 la Reina debuttò con questo abito, indossava un blazer rosa che se rendeva l’insieme più ingessato, la preservava da dettagli imbarazzanti. Ma questa minuscola svista non ha impedito a Letizia di mostrarsi in tutto il suo splendore e di conquistare i suoi importanti ospiti con lo charme che le è innato.