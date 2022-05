Letizia di Spagna, le scarpe fucsia che ha rubato a Kate Middleton e che tutte vorremmo

Letizia di Spagna, l’abito da sogno con fili d’oro

Letizia di Spagna torna in pubblico e visita la Fiera del Libro di Madrid con l’abito fucsia a balze di Hugo Boss, che sa d’estate. Ma la vera chicca del suo look sono le nuovissime scarpe in corda, rosa acceso, le preferite da Kate Middleton e la vera tendenza di stagione che tutte vorremmo avere.

Letizia di Spagna, favola in fucsia

È da qualche anno che Letizia di Spagna non si perde la Fiera del Libro. Infatti, è nota la passione della Reina per la lettura, quindi ne approfitta per inaugurare l’importante evento editoriale e passeggiare tra gli stand dove di solito riesce a fare qualche acquisto personale.

Donna Letizia dunque torna al lavoro dopo una settimana relativamente tranquilla che l’ha vista impegnata solo in una riunione preparatoria per il suo viaggio Mauritania dove ha indossato una giacca di Hugo Boss. D’altro canto, lo scorso weekend è stato piuttosto impegnativo per la Famiglia Reale, dopo che Juan Carlos è tornato tre giorni in Spagna.

In attesa di vederla accanto a Felipe alla sfilata delle Forze Armate, che si svolgerà a Huesca sabato 28 maggio, Letizia si è vestita con un comodo e fresco abito fucsia di Hugo Boss, in boho style, con tre bottocini sul davanti, maniche lunghe arrotolate, cintura sottile ton sur ton. L’abito è un riciclo, infatti la Reina lo ha indossato per la prima volta lo scorso anno ma già allora specificò che si trattava di un capo della collezione precedente, quindi appartiene probabilmente al suo guardaroba almeno dal 2020.

Letizia di Spagna, le scarpe in corda come Kate Middleton

La vera novità del suo look sono le scarpe in corda. Delle nuove espadrillas con tacco a zeppa e laccetti alle caviglie, naturalmente fucsia, che si aggiungono alle oltre 15 paia che già possiede. Queste sono le calzature preferite da Letizia in estate e le indossa ogni volta che ne ha la possibilità, protocollo di Corte permettendo. Anche se come noto la Reina non si fa troppi problemi in fatto di stile e osa a volte anche troppo, come quando indossò l’abito fucsia con tagli sui lati che fece scalpore.

Le scarpe in corda sono le preferite anche da Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge ha sfidato perfino la Regina gli anni scorsi, instendo nel portarle, nonostante Sua Maestà le fece sapere di non approvarle, giudicandole poco idonee a una Lady del suo rango. Ma la moglie di William non ha voluto rinunciarvi, malgrado il rimprovero di Elisabetta.

Tornando a Letizia, il suo look fucsia si completa con un paio di orecchini a cerchio in oro giallo e il suo anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.