Letizia di Spagna, riunione di famiglia coi suoceri: lei sparisce

Letizia di Spagna, l’abito da sogno con fili d’oro

Letizia di Spagna è praticamente sparita dalla scena da quando il suocero, Juan Carlos, è tornato in Spagna dopo due anni di esilio volontario ad Abu Dhabi. E a complicare la situazione, la temuta suocera, la Reina Sofia, è risultata positiva al Covid al suo ritorno dal viaggio di Stato a Miami. Nonostante ciò, nel rispetto di tutte le regole anti-contagio, è stata organizzata una riunione per celebrare il congiungimento familiare, a cui hanno partecipato sia Felipe che Letizia che pare però si sia messa in disparte.

Letizia di Spagna, il ritorno di Juan Carlos

Juan Carlos è tornato in Spagna, per una toccata e fuga, giusto in tempo per rovinare i festeggiamenti dei 18 anni d’amore tra Letizia di Spagna e suo marito Felipe. L’ex Re, in esilio negli Emirati Arabi dopo lo scandalo finanziario che lo ha coinvolto, ha avuto il permesso di tornare nel suo Paese. Ha trascorso il weekend a bordo della Bribón, partecipando alla regata di di Sanxenxo e poi è volato a Madrid dove è stato accolto a Palazzo Zarzuela. Era da due anni che non rimetteva piede in quella che è stata per lungo tempo la sua casa.

Letizia di Spagna, il pranzo di famiglia defilato

La Famiglia Reale ha infatti organizzato un pranzo di famiglia. Naturalmente, Letizia di Spagna ha partecipato accanto a suo marito, probabilmente più per il rispetto del protocollo che per vero affetto. Come è noto, la moglie di Felipe, donna dal carattere forte e determinato, non va molto d’accordo con la suocera e questi contrasti interni si estendono probabilmente anche nei confronti del suocero.

Don Juan Carlos ha potuto contare sulla compagnia, oltre che del figlio e della nuora, anche dell’Infanta Sofía, dell’Infanta Elena, di Victoria de Marichalar, di Felipe de Marichalar, dell’Infanta Margarita e del dottor Carlos Zurita.

Letizia di Spagna, la Reina Sofia positiva al Covid

Non si conoscono i dettagli di questo incontro, se non che era presente anche la Reina Sofia, moglie di Juan Carlos. La Regina madre, 83 anni, è risultata positiva al Covid al ritorno del suo viaggio di Stato a Miami. Ma il pranzo a Palazzo era l’unico momento in cui i due coniugi potevano ritrovarsi dopo tanto tempo, anche perché l’ex Sovrano è ripartito per Abu Dhabi. Dunque, Sofia, nel rispetto di tutte le regole di sicurezza, ha presenziato al banchetto a debita distanza e ha indossato sempre la mascherina.

Letizia di Spagna sparisce

Non è passato inosservato che Donna Letizia abbia mantenuto leggera la sua agenda dopo l’incontro con i suoceri. Gli appuntamenti istituzionali sono stati fissati solo dopo diversi giorni dall’incontro famigliare e prima la Regina sembra essersi totalmente defilata. Se negli ultimi eventi la moglie di Felipe ha dato il meglio di sé con look meravigliosi, come durante la visita di Stato dello sceicco del Qatar o con l’abito da top model, i giorni che arrivano vedono Letizia sottotono e totalmente sparita dalla circolazione. Non ha retto alla riunione di famiglia coi temuti suoceri?