Letizia di Spagna festeggia diciotto anni d’amore con Felipe. Ma c’è l’ombra di Juan Carlos

Letizia di Spagna festeggia diciotto anni di matrimonio con Felipe. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando hanno pronunciato il fatidico sì nella cattedrale di Madrid in quel piovoso 22 maggio del 2004, quando il popolo spagnolo accoglieva – con qualche riserva – quella giornalista che avrebbe risollevato le sorti della Corona.

A rubare la scena alla coppia reale in questo giorno speciale però è arrivato Juan Carlos, Re emerito che dopo quasi due anni ad Abu Dhabi è tornato in Spagna per soli cinque giorni.

Letizia di Spagna, Juan Carlos rovina l’anniversario con Felipe

Letizia di Spagna e Felipe VI festeggiano il loro diciottesimo anniversario di matrimonio: l’allora Principe delle Asturie e la giornalista che aveva rubato il suo cuore pronunciavano il fatidico sì nella cattedrale di Madrid il 22 maggio del 2004, sotto gli sguardi curiosi dei sudditi e dei rappresentanti delle monarchie di tutto il mondo.

Quest’anno però tutti gli occhi sono puntati sul ritorno in Spagna di Juan Carlos, il Re emerito che dopo due anni di esilio ad Abu Dhabi è tornato per cinque giorni nel suo paese d’origine. L’occasione è stata una regata con il veliero amato, il Bribón: il padre di Felipe sta seguendo un rigido programma già stabilito dalla Casa Reale con il governo spagnolo, che prevede anche un pranzo al Palazzo della Zarzuela con Felipe, Letizia e sua moglie Sofia.

Dopo l’esilio non gli è permesso di pernottare alla Zarzuela, né in nessun altro palazzo della famiglia Borbone, per questo ripartirà il giorno stesso per gli Emirati, dove ormai ha la residenza. Juan Carlos ha abdicato nel 2014 e da due anni, dall’agosto 2020, non vive più in Spagna. Il suocero di Letizia ha dovuto abbandonare il suo paese dopo essere stato sottoposto a un’indagine da parte delle autorità spagnola per dei fondi sospetti provenienti dall’Arabia Saudita.

Uno scandalo che aveva travolto la Famiglia Reale, e che ancora oggi continua ad avere ripercussioni. Nonostante nel 2021 Juan Carlos abbia sanato il suo debito con l’Agenzia delle Entrate spagnola, c’è ancora una causa in piedi: quella dell’ex amante storica, Corinna Larsen, che l’ha accusato di molestie.

Letizia e Felipe, una coppia che ha superato mille tempeste

Letizia e Felipe hanno dovuto combattere per diventare una delle coppie reali più amate dall’opinione pubblica. La Ortiz, ex giornalista, non era entrata immediatamente nelle grazie dei sudditi, che avrebbero preferito al fianco dell’allora Principe delle Asturie una compagna dal sangue blu.

I sovrani di Spagna negli anni si sono ritrovati spesso al centro di numerose tempeste, affrontando numerosi scandali per la Corona, che hanno visto in più di un’occasione protagonista proprio Juan Carlos. Le numerosi amanti del Re Emerito, l’evasione fiscale e l’esilio, e ancora le critiche sulla loro eccessiva privacy o sul rapporto – sempre molto chiacchierato – con la Regina Sofia.

Letizia è stata accusata di essere prepotente, autoritaria, fredda, Felipe è stato definito spesso un Re senza carattere. Eppure la coppia è rimasta sempre salda e mano nella mano ha affrontato ogni bufera, senza dare segni di cedimento: la Ortiz è riuscita a farsi amare (nonostante le origini borghesi), mentre il Re sta cercando di ripulire l’immagine della Famiglia Reale, anche se il cammino è ancora lungo.