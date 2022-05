Letizia di Spagna top model con l’abito che scolpisce

Letizia di Spagna, il look avorio che ha riciclato 4 volte

Letizia di Spagna è letteralmente irresistibile con l’abito color avorio di Pedro del Hierro che solo lei e le top model possono indossare così. Il suo è un look estremamente raffinato che incanta e mette perfino in secondo piano la notizia del ritorno in patria di Juan Carlos, in esilio volontario da qualche anno dopo lo scandalo finanziario che l’ha travolto.

Letizia di Spagna, i tre look spaziali

Letizia di Spagna negli ultimi tre giorni ha superato se stessa in fatto di outfit. Per la visita di Stato dell’emiro del Qatar l’abbiamo vista indossare mise da lasciare tutti senza fiato, sceicco compreso con buona pace della moglie che lo ha accompagnato a Madrid e che è letteralmente sparita di fronte alla Reina. Per i suoi ospiti Donna Letizia ha infatti sfoggiato due nuovi look, uno più magnifico dell’altro. Il primo era un abito bianco con decori floreali azzurri, di Carolina Herrera, il secondo un fantastico vestito da sera in tulle e fili d’oro che ha abbinato agli orecchini di diamante, dono proprio dello sceicco che aveva occhi solo per lei.

Ora, congedati i suoi ospiti, la moglie di Felipe ha ripreso la sua agenda di lavoro partecipando a una riunione per il decimo anniversario della Fondazione Women for Africa. Letizia ha partecipato alla sessione di apertura del convegno internazionale ‘I ponti delle donne. Proposte del Sud per un cambiamento globale’, in attesa del suo viaggio in Mauritania, previsto dal primo al tre giugno.

Letizia di Spagna, chi è lo stilista del suo abito da top model

Per l’occasione, la Reina ha recuperato dal suo guardaroba l’abito color avorio dello stilista spagnolo Pedro del Hierro, che a dir la verità ricorda molto quello di Carolina Herrera. Si tratta di un vestito midi, lungo fino ai polpacci, con gonna ampia, sciancrato in vita e aderente sul corpetto in modo da scolpire il fisico tonico di Letizia ed essendo senza maniche mette in mostra i suoi bicipiti e tricipiti d’acciaio.

Il modello appartiene alla collezione primavera/estate 2019, anno in cui Letizia ha debuttato con questo abito che ancora le sta perfettamente, anzi forse meglio. La Reina lo interpreta in modo superlativo e in effetti lo indossa come una vera e propria top model. Il paragone non è casuale. Infatti, lo possiede anche la modella spagnola, Eugenia Silva, testimonial di Dolce & Gabbana e Oscar de la Renta, nonché moglie di uno dei discendenti dei Borboni.

Letizia non ha nulla da invidiare alla mannequin, anzi forse lo indossa ancor più con stile, grazie ai giusti abbinamenti. Lo coordina infatti a un paio di slingback color cuoio e la borsa Mini Doma Insignia Stachel, che possiede anche Meghan Markle, entrambi di Carolina Herrera.

Tocco di raffinatezza, gli orecchini a rombo con diamante centrale che possiede da quando ha ottenuto il titolo di Principessa delle Asturie, passato a sua figlia Leonor, nel momento in cui è diventata Regina.