Letizia di Spagna superlativa al gala: il regalo da mille e una notte dello sceicco

Letizia di Spagna e la sceicca Jawaher: look bianchi a confronto

Letizia di Spagna non conosce limiti alla bellezza. Alla cena di gala a Palazzo Zarzuela indossa un abito da sera superlativo in tulle e fili d’oro, firmato Gabriel Lage. Mentre lo sceicco del Qatar, suo ospite, la conquista con un paio di orecchini in diamante dal valore inestimabile.

Letizia di Spagna e suo marito Felipe ospitano l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, e la sua prima moglie Jawaher, per un viaggio di Stato, dopo aver accolto lo scorso novembre a Madrid Sergio Mattarella e sua figlia Laura. La Reina ha dato il benvenuto allo sceicco presentandosi con un magnifico abito bianco e delicati ricami floreali, di Carolina Herrera, che ricordava pericolosamente un look del 2019 di Melania Trump.

Letizia di Spagna, l’abito da sogno che lascia senza fiato

Sebbene con l’outfit di giorno sia riuscita a sedurre lo sceicco che aveva occhi solo per lei, è con la mise serale che Letizia davvero ha dato il meglio di sé.

La Reina ha indossato un nuovo abito da sera. Si tratta di un modello a sirena, dal gusto arabeggiante, lungo fino ai piedi, con strascico, bellissime le maniche lunghe con finitura a campana, scollo leggermente a barchetta. Il vestito, creato da Gabriel Lage, è realizzando in tulle ed è totalmente ricoperto da ricami in fili metallici in oro e bronzo che ricordano gli arabeschi arabi. Contrariamente alle previsioni, Donna Letizia non ha indossato la tiara, ma l’abito imponente non ne ha fatto sentire la mancanza. Mentre appuntata nel corpetto, la Regina portava la spilla con le insegne dell’ordine di Isabella la Cattolica.

A contrasto con l’abito chiaro di Letizia, la sceicca ha indossato un vestito nero con cappa in tulle ricamata molto imponente.

Letizia di Spagna, chi è Gabriel Lage, lo stilista del suo abito

Gabriel Lage, lo stilista che ha firmato il magnifico vestito da sera di Letizia, è argentino. La Reina è rimasta folgorata dalle creazioni che ha realizzato per l’ex First Lady argentina Juliana Awada quando nel 2017 si è recata in Spagna. Lage è figlio di un sarto spagnolo, nato a Lugo, in Galizia, emigrato in Argentina negli anni ’60. Nel 2021 ha festeggiato i 30 anni del suo brand.

Letizia di Spagna, il regalo in diamanti dello sceicco

L’unico gioiello che porta la Regina è un paio di orecchini con diamanti che formano delle foglie a cascata, regalo preziosissimo dello sceicco, esaltato dalla pettinatura raccolta scelta appositamente da Letizia. Le due coppie si sono scambiate, come da protocollo, anche altri doni. Ad esempio le maglie di calcio delle due nazioni. Ma gli oggetti più interessanti erano per Donna Letizia. Oltre agli orecchini, lo sceicco del Qatar le ha portato una fascia di una delle figure più importanti nella storia del piccolo paese del Golfo Persico. Mentre Felipe ha ricevuto una spada appartenuta al fondatore del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Thani, che nel 1868 firmò un accordo con le autorità britanniche in cui veniva riconosciuto lo Stato come entità politica indipendente.

Secondo un regio decreto approvato lo scorso aprile dal Parlamento spagnolo, tutti i doni che i Sovrani ricevono vengono catalogati e in un secondo momento si decide se rimangono alla Corona, se vanno allo Stato oppure a un ente senza scopo di lucro.

Letizia di Spagna, il menu della cena di gala

Il menu della cena di gala, scelto da Letizia, non conteneva né carne né alcol ed è stato preparato dallo chef Ramón Freixá. Includeva asparagi bianchi e verdi con tartare di ventresca di tonno e cernia accompagnati da timballo di riso. Per dessert, ciliegie, formaggio fresco e pepe di Sichuan. Come bevande sono stati serviti succhi e acqua. La banda di ottoni della Guardia Reale ha allietato la cena con brani degli Abba, dei Bee Gees, di Frank Sinatra e dei Village People.