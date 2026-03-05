Felipe di Spagna, il luogo dove fugge anche senza Letizia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Il Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna

C’è un luogo che il Re Felipe porta nel cuore e dove fugge ogni volta che può, anche senza la sua consorte, Letizia di Spagna. Si tratta della località sciistica della Val d’Aran, un vero e proprio paradiso per gli appassionati della montagna, proprio come il Sovrano che frequenta questi luoghi dall’infanzia.

Felipe di Spagna, il luogo del cuore è la Val d’Aran (anche senza Letizia)

Non è raro vedere Felipe di Spagna scendere lungo le piste di Baqueira Beret, stazione sciistica della Catalogna, che con i suoi oltre 170 chilometri di pista, è tra le sue preferite e quella che conosce meglio. Il Re infatti è molto affezionato alla Val d’Aran, dove trascorre le vacanze invernali fin dall’infanzia: ogni anno a febbraio torna in questi luoghi, che sia per una visita “lampo” o per una permanenza più lunga insieme agli affetti e agli amici più cari.

Non è un caso che sia il luogo preferito della Famiglia Reale: poche località offrono la stessa atmosfera e quel mix di discrezione e vita sociale che l’ha resa il rifugio invernale per eccellenza per molti appassionati di sci. Da decenni questa è la meta ideale per rilassarsi qualche giorno e praticare lo sport preferito del Re: Felipe VI ha ereditato la passione per lo sci dai suoi genitori e Baqueira è sempre stata la meta di molte delle loro vacanze invernali in famiglia.

Spesso il Re si reca in Val d’Aran per staccare la spina dalle sue responsabilità e di immergersi nella natura e nello sport, due delle sue grandi passioni. E lo fa anche senza la moglie Letizia, che invece non condivide la passione del consorte. L’ultimo suo avvistamento a Baqueira è stato più di vent’anni fa, e di solito non lo accompagna in queste fughe sulla neve.

Una passione che dura dall’infanzia

Fin da piccolo, il Re Felipe ha dimostrato una grande passione per lo sci, sport che ha praticato fin dall’infanzia insieme ai suoi genitori, Re Juan Carlos e la Regina Sofia, e alle sue sorelle, le Infante Elena e Cristina. Le vacanze a Candanchú, località sciistica nel cuore dei Pirenei dell’Aragona, erano un must nel calendario dei sovrani di Spagna quando i figli erano ancora piccoli.

Formigal, Astún, Candanchú e Sierra Nevada sono sono alcune delle mete invernali scelte da Felipe, anche se Baqueira Beret è stata la stazione sciistica di riferimento fin dalle sue prime discese da bambino fino al suo matrimonio con Letizia. Ogni volta che può, si rifugia qui per praticare il suo sport preferito, anche se non lo fa così spesso come vorrebbe a causa dei suoi numerosi impegni come capo di stato.

Da qualche tempo, è solito dedicarsi a queste gite sulla neve nel fine settimana, da solo o con qualche amico: proprio in questo periodo l’anno scorso, Felipe ha scelto di nuovo la località sciistica della Val d’Aran per sciare e rilassarsi.La sua passione per lo sci non è una sua esclusiva in famiglia: anche la Principessa Leonor ha praticato questo sport ad Astún, un’altra rinomata località sciistica spagnola, sia da bambina che durante l’addestramento militare presso l’Accademia Militare Generale di Saragozza.