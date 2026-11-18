Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti

Dopo l’omaggio di ieri alla band, Gerry Scotti ha aperto la puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 18 novembre con un tuffo nel passato. I Fortuna Six lo hanno accolto in studio sulle note di I Like Chopin, il successo di Gazebo, e il conduttore non ha nascosto l’emozione: “Che tocco di nostalgia, ragazzi, così mi fate piangere. Mi riportate a quando facevo il disc jockey io, 40 anni fa”. E poi, rivolto al pubblico: “Semplicemente grazie per aver scelto il nostro programma”.

Cosa è successo a La Ruota della Fortuna

Che gli anni Ottanta abbiano un posto speciale nel cuore di Gerry Scotti non è certo un mistero. “Lo so che quando sono anni ‘80 sono dei regali che mi fate”, ha detto ai Fortuna Six, ricordando gli anni in cui la sua voce passava in radio, ben prima di diventare lo “zio Gerry” della tv.

A giocare in puntata abbiamo ritrovato Paola, pronta a difendere il titolo di campionessa, Veronica, impiegata nella logistica, e Mattia, da La Spezia, capocantiere nella cantieristica navale. Prima di cominciare, il conduttore ha speso un complimento per il look di Samira Lui, vestita di marrone scuro: “Per tanti anni l’abbiamo snobbato, invece è di un’eleganza formidabile”. E poi via con La locanda di Samira. “Ho già l’acquolina”, ha ammesso Scotti davanti al piatto del giorno: tagliatelle ai funghi porcini.

Ad aggiudicarsi il primo tabellone è stata la campionessa Paola. Poi è stato il turno de Il regno degli animali, con un tabellone dedicato al muflone, la pecora selvatica dalle lunghe corna ricurve. Per Senz’allegria, invece, si è passati alla manche Jukebox. “La nostra campionessa ieri sera ci ha dimostrato che risolve anche tabelloni difficili”, l’ha presentata Scotti. E Paola, infatti, non si è fatta pregare: ha dato subito la risposta.

Paola si riconferma Campionessa

A Chiacchiere da bar, con un tabellone dedicato al mercato, la soluzione è passata di mano in mano, finché non ci ha pensato Veronica, e senza nemmeno una vocale. Scotti è rimasto a bocca aperta: “Ma come ha fatto? Bellissimo colpo. Me l’avevano detto i miei autori: c’è una signora molto brava. L’hai dimostrato”. E così, a sorpresa, la classifica si è ribaltata: “Sei in testa, di poco”. Più sfortunato Mattia, che ci ha provato in tutti i modi ma è finito sul Bancarotta ed è rimasto a zero. Poi è stata la volta del Jackpot.

“Siamo un po’ lunghi stasera”, ha ammesso Scotti. E non a caso: al Jackpot c’è stato anche un errore su una vocale, con tanto di verifica dei giudici. “Qua ci sono giudici pagati, però mi dicono che c’è stato un errore”, ha spiegato il conduttore. Colpo di scena: il turno è passato a Mattia che, pur senza una lira, ha girato la Ruota e poi ha dato la soluzione. In testa, però, resta la campionessa. “È venuta fuori una bella gara”, ha commentato Scotti. Con una bellissima cifra e una risposta difficilissima data all’ultimo, Paola si è riconfermata Campionessa: è poi riuscita a indovinare tutti e tre i tabelloni, vincendo l’auto. Il marito l’ha subito raggiunta al centro dello studio: la Campionessa, in lacrime, ha ricevuto un fazzoletto dallo “Zio” Gerry.