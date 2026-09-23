L’Estranea, di cosa parla il film di Paolo Strippoli che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2027

L'Estranea è il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2027: di cosa parla, il cast e la trama

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IPA Jasmine Trinca

Si intitola L’Estranea il film di Paolo Strippoli che rappresenterà l’Italia agli Oscar. La pellicola, che racconta la storia di una famiglia, fra segreti e intrighi, concorrerà infatti nella 99ª edizione degli Academy Awards, all’interno della categoria International Feature Film Award.

La decisione è stata comunicata dal Comitato di selezione dell’istituto dall’Anica con l’incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La votazione, realizzata di fronte ad un notaio, è stata fatta da un comitato costituito da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D’Eril e Niccolò Vivarelli.

Di cosa parla L’estranea: trama e cast del film

Presentato durante l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, L’Estranea è un film diretto da Paolo Strippoli. Un thriller-drammatico che ha attirato particolarmente l’attenzione grazie ad un ottimo cast di attori e ad una storia originale.

La storia ha per protagonista Anna, interpretata da Jasmine Trinca che, nel corso di un forte temporale, arriva a casa della figlia Alice (Romana Maggiora Vergano). Anna deve infatti confessare alla donna una verità che ha tenuto segreta per oltre vent’anni. Quando Alice era solamente una bambina infatti lei subì un gravissimo incidente e sua madre decise di stringere un patto con l’Estranea, una donna carismatica e misteriosa interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Una scelta fatta per cambiare il destino e salvarla, ma con delle conseguenze.

Questo patto occulto infatti nel tempo ha generato una serie di eventi dolorosi e oscuri che torneranno a reclamare il proprio prezzo dopo vent’anni, cambiando totalmente gli equilibri della famiglia, in cui troviamo anche Walter, il marito di Anna interpretato dall’attore Adriano Giannini.

Dove vedere il film l’Estranea

L’Estranea dunque rappresenterà l’Italia agli Oscar 2027. Questo thriller psicologico con atmosfere cupe che sconfinano persino nell’horror, è riuscito a stregare tutti, battendo altre 21 film italiani che erano stati candidati. Fra loro anche Succederà questa notte di Nanni Moretti e Le cose non dette di Gabriele Muccino.

La pellicola è stata scelta perché è “un film nuovo, di genere, di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso”. Presentato a Venezia, il film uscirà nelle sale cinematografiche in Italia dall’8 ottobre 2026.

Il film è distribuito da 01 Distribution e dovrà affrontare il lungo percorso dell’Academy. Il 15 dicembre 2026 infatti sarà annunciata la lista dei 15 titoli internazionali selezionati, il 21 gennaio 2027 saranno comunicate le nomination ufficiali. Infine la cerimonia degli Oscar si svolgerà 14 marzo 2027 a Los Angeles.

“È importante che ci siano i trentenni a fare cinema, perché lo sguardo di un trentenne è importante – aveva raccontato il regista a Venezia -. Spero che l’attenzione si rivolga non tanto nei miei confronti, ma verso una generazione”.

Parlando della pellicola Paolo Strippoli aveva confessato: “Tutti i miei film parlano di persone che barattano il loro dolore o il senso di colpa in cambio del controllo”.