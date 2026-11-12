Tale e Quale Show, pagelle semifinale: Roberta Morise contro il marito (8), Jasmine Carrisi e il figlio di Madonna (8)

Le pagelle di Tale e Quale Show dell'11 novembre tra frecciatine sentimentali, rivelazioni inaspettate e indiscrezioni su Sanremo. E non manca una vena polemica

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IPA Roberta Morise a Tale e Quale Show

L’ottava puntata di Tale e Quale Show 2026 regala sorprese, frecciatine al veleno e qualche rivelazione inaspettata. Tra Roberta Morise che lancia messaggi tutt’altro che velati, Jasmine Carrisi alle prese con un curioso aneddoto e Herbert Ballerina sempre più vicino a Sanremo, lo spettacolo va ben oltre le imitazioni. Ecco le nostre pagelle della serata, tra promossi e bocciati.

Herbert Ballerina verso Sanremo 2027. Voto 8

“Sul palco di Sanremo ci sarà un altro figo, che è Herbert Ballerina, che sarà anche nel film di Pieraccioni”, annuncia Alessandro Siani a Tale e Quale Show, approfittando della presenza di Leonardo come quarto giudice della serata. Risate in studio, ma siamo proprio sicuri che sia soltanto una battuta? Ormai da mesi si rincorrono indiscrezioni su un possibile coinvolgimento del comico lucano nel primo Festival di Sanremo targato Stefano De Martino.

E le parole di Siani, pronunciate con apparente leggerezza, sembrano nascondere qualcosa di più. Nessuna conferma ufficiale, almeno per il momento, ma l’ipotesi ci piace. Del resto, come ha osservato qualcuno, De Martino e Herbert sono ormai una coppia di fatto. Televisivamente parlando, of course. Un’intesa collaudata, fatta di ironia, tempi comici perfetti e una complicità che funziona. E chissà che non riescano a sorprenderci anche sul palco dell’Ariston. Noi, nel dubbio, facciamo già il tifo.

La frecciatina di Roberta Morise all'(ex?) marito. Voto 9

Roberta Morise è chiamata a confrontarsi con una delle voci più intense e riconoscibili della musica italiana: Mia Martini. “Devo cantare Gli uomini non cambiano, che te lo dico a fa’. Mi volete benissimo“, commenta con gli autori. Un’ironia che nasconde molto altro. Una sottile frecciatina che forse non tutti hanno colto, ma che agli appassionati di cronaca rosa non sarà certo sfuggita.

Da mesi si rincorrono indiscrezioni su un presunto allontanamento tra la Morise e il marito Enrico Bartolini. C’è chi parla addirittura di divorzio, a pochi mesi dalla nascita del secondo figlio, e chi invece di una profonda crisi di coppia. Lei, almeno fino a oggi, non ha mai chiarito apertamente cosa sia accaduto, pur lasciando trapelare in più occasioni le difficoltà di un periodo particolarmente delicato.

Dunque una battuta che sembra nascondere una sofferenza profonda, anzi una vera e propria delusione sentimentale. L’imitazione di Mimì non è così perfetta, ma Roberta si conferma una delle grandi protagoniste di questa edizione di Tale e Quale Show. E questa volta, più della voce, a colpire sono le parole. Una stilettata perfetta, sferrata con il sorriso.

Vladimir Randazzo è il più sottovalutato. Voto 5

Alla semifinale di Tale e Quale Show Vladimir Randazzo si conferma il concorrete più sottovalutato di questa edizione. E francamente non se ne comprende il motivo. Puntata dopo puntata ha dimostrato un impegno straordinario, costruendo un percorso di crescita costante, soprattutto dal punto di vista vocale. Nei panni di Domenico Modugno convince per le espressioni, le movenze e quella irresistibile piacioneria che ha reso il cantautore pugliese un’icona. La voce non è impeccabile, ma ci si avvicina parecchio.

Un’imitazione studiata nei minimi dettagli, che conferma quanto il giovane attore di Un Posto al Sole abbia talento e sappia mettersi in gioco. Peccato che la giuria sembri non accorgersene, soprattutto Cristiano Malgioglio, che nei suoi confronti continua a essere particolarmente severo. Un accanimento difficile da comprendere, soprattutto alla luce dei progressi evidenti. E a una settimana dalla finalissima possiamo dirlo apertamente: Randazzo meritava decisamente più riconoscimenti.

Jasmine Carrisi e il figlio di Madonna. Voto 8

Jasmine Carrisi continua a migliorare. Nei panni di Madonna non regala un’esibizione memorabile, ma quantomeno evita i disastri delle puntate precedenti. Un passo avanti che, considerato il percorso, merita di essere riconosciuto. Fa quasi tenerezza quando ammette candidamente di non conoscere Like a Virgin, uno dei brani simbolo della Regina del Pop.

Eppure, se la musica di Lady Ciccone non le è particolarmente familiare, lo stesso non si può dire della sua famiglia. Carlo Conti rispolvera infatti un curioso aneddoto raccontato da Al Bano nell’estate del 2022: durante un evento condiviso con Madonna, uno dei figli della popstar avrebbe tentato di corteggiare Jasmine. Un ricordo che mette visibilmente in imbarazzo la giovane Carrisi, oggi felicemente fidanzata con Haitam.

Chi ha vinto l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2026, la classifica

L’ottava puntata di Tale e Quale Show 2026 è stata vinta da Roberta Morise nei panni di Mia Martini. La soubrette ha conquistato anche il pubblico, ottenendo cinque punti social. Tre sono invece andati a Vladimir Randazzo mentre uno a Selma

Di seguito la classifica completa con un ex aequo al quinto posto:

1. Roberta Morise – Mia Martini

2. Selma – Whitney Houston

3. Stefano Meloccaro – Michele Zarrillo

4. Maddalena Corvaglia – Marcella Bella

5. Vladimir Randazzo – Domenico Modugno / Andrea Perroni – Gipsy Kings

7. Jasmine Carrisi – Madonna

8. Insinna & Cirilli – Fiona & Cenerentola

9. Max Paiella – Pippo Franco

10. Paola Perego – Iva Zanicchi

11. Anna Pettinelli – Jessica Rabbit