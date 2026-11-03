Anticipazioni Tale e Quale Show, le imitazioni di stasera (alcune impossibili)

Tale e Quale Show anticipa eccezionalmente al martedì sera e porta con sé un carico di nuove imitazioni, alcune delle quali quasi impossibili

IPA Carlo Conti conduce Tale e Quale Show

Tale e Quale Show torna in onda eccezionalmente al martedì, con una settima puntata che si preannuncia piuttosto ricca. In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Carlo Conti accompagna i concorrenti nella gara, che entra nel vivo con una graduatoria apertissima e prove ai limiti dell’impossibile. Grande attesa per le esibizioni dal vivo degli 11 concorrenti, con clamorose metamorfosi, alcune al limite dell’impossibile.

Il cambio di programmazione e i nuovi giudici speciali

La trasmissione va in onda in prima serata eccezionalmente di martedì, anziché di mercoledì, per sostenere la campagna solidale I Giorni della Ricerca promossa dalla Fondazione AIRC.

Una serata di musica e solidarietà, nella quale la giuria di Tale e Quale Show accoglie due volti d’eccezione: accanto a Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, prendono posto Serena Rossi e Nicola Savino in qualità di giudici speciali. Lei attrice e cantante di grande talento, lui conduttore radiofonico ben rodato, entrambi sono pronti a mettere a disposizione della gara il proprio parere tecnico.

Le esibizioni del 3 novembre

Il pubblico di Carlo Conti è pronto per le nuove imitazioni assegnate ai concorrenti. La prova più eccentrica e surreale vede protagonisti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, con un “duetto impossibile” che mette a confronto Frank Sinatra e Lino Banfi tra swing e comicità.

Andrea Perroni deve mettersi alla prova con l’iconico Vasco Rossi e altrettanto audace è il compito di Paola Perego, impegnata a incarnare Patti Smith. Intanto Anna Pettinelli deve rievocare il fasto del varietà d’epoca, nei panni di Wanda Osiris. Tutti e tre, come gli altri concorrenti, sono coadiuvati come sempre dal meticoloso lavoro dei vocal coach Matteo Becucci, Dada Loi, Antonella Pepe e Antonio Mezzancella e dall’actor coach Emanuela Aureli, oltre che dall’immancabile staff di truccatori.

La classifica generale vede in testa Selma Ezzine, reduce dal trionfo come Dionne Warwick, stasera nei panni della mitica Donna Summer. La segue in seconda posizione Roberta Morise, pronta a tentare il colpaccio con l’imitazione di Noemi, mentre Maddalena Corvaglia interpreta l’eleganza di Nicole Kidman. La figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, che proprio di recente ha parlato della “crisi” col celebre padre, si cala invece nelle movenze sobrie e raffinate di Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano.

Completano la scaletta della serata Vladimir Randazzo nei panni di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, Max Paiella alle prese con il repertorio di Phil Collins e Stefano Meloccaro, che porta in scena una difficile imitazione del cantautore Bruno Lauzi.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

Si avvicina sempre più la proclamazione del vincitore di questa edizione e i concorrenti ce la stanno mettendo tutta, consapevoli che ogni singolo punto assegnato da giudici e colleghi potrebbe essere decisivo. L’appuntamento è alle ore 21:30 come sempre in diretta su Rai 1, ma la trasmissione si può seguire anche in live streaming su RaiPlay. Per chi volesse recuperare l’appuntamento successivamente, la puntata sarà caricata insieme alle precedenti sempre sulla piattaforma.