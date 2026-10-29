Tale e Quale Show, pagelle 28 ottobre: Malgioglio in lacrime (9), Elettra sta male (6)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show

La sesta puntata di Tale e Quale Show 2026 regala risate, emozioni e qualche trasformazione decisamente improbabile. Paola Perego conquista tutti con la sua autoironia, Andrea Perroni commuove Cristiano Malgioglio, mentre Elettra Lamborghini continua a preoccupare per le sue condizioni di salute. Ecco le nostre pagelle, tra promossi e bocciati.

Paola Perego, più Giorgio Mastrota che Max Pezzali. Autoironia da 10

Doveva essere Max Pezzali, è spuntato Giorgio Mastrota. Paola Perego, alle prese con Come mai, sfoggia un travestimento talmente improbabile da lasciare tutti senza parole. Ma il vero colpo di genio arriva dalla diretta interessata, che anticipa qualsiasi giudizio con un’autocritica memorabile: “A me sembra di somigliare più a Giorgio Mastrota che a Pezzali”. Chapeau.

Perché quando trucco e parrucco prendono una strada tutta loro, l’unica soluzione è riderci sopra. E la conduttrice lo fa con un’eleganza disarmante, trasformando un’imitazione poco riuscita in uno dei momenti più esilaranti della serata. La somiglianza sarà pure un optional, ma l’autoironia è un talento. E lei ne ha da vendere, senza nemmeno bisogno di una televendita.

Insinna e Cirilli, horror sì ma divertenti. Voto 8

Quando arrivano Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, anche Halloween diventa irresistibilmente divertente. Il primo si trasforma in Dracula, il secondo in una Morticia Addams decisamente sopra le righe. Il risultato? Un multiverso dell’horror che farebbe impallidire persino Tim Burton. Spumeggianti, irriverenti e perfettamente fuori controllo, i due regalano l’ennesimo momento di puro divertimento.

Le loro esibizioni sono ormai l’appuntamento più atteso della serata, quello in cui la gara passa in secondo piano e lo spettacolo prende il sopravvento. Persino Cristiano Malgioglio si arrende al loro talento comico: “Aspetto sempre questo momento perché è molto divertente”. E come dargli torto? Mostruosamente irresistibili.

Andrea Perroni fa piangere Malgioglio. Voto 9

Chi l’avrebbe mai detto che a sciogliersi in lacrime sarebbe stato proprio Cristiano Malgioglio? Il merito è di Andrea Perroni, che porta sul palco 1950 di Amedeo Minghi e riesce nell’impresa di emozionare il giudice più severo di Tale e Quale Show. La somiglianza fisica con il cantautore è piuttosto scarsa ma poco importa: vocalmente Perrone convince, è intonato, delicato e restituisce tutta l’intensità del brano senza strafare.

Questa volta Malgioglio mette da parte le battute e si lascia travolgere dai ricordi: “Questa canzone mi commuove tantissimo, Minghi è uno dei cantautori migliori che abbiamo, uno dei più grandi. Questo brano è uno dei più commoventi. Per me Andrea è stato molto delicato, non voglio dire altro”.

E quando persino Cristiano resta senza parole, significa che qualcosa di speciale è successo davvero. Meno somiglianza ma indubbiamente più emozione. E qualche lacrima che vale più di mille complimenti.

Elettra Lamborghini sta ancora male. Voto 6

Non è un periodo facile per Elettra Lamborghini, che a Tale e Quale Show si presenta con meno energia del solito. L’ereditiera rivela di aver preso dei medicinali per una febbricola, ma a preoccupare sono soprattutto le dichiarazioni affidate ai social nei giorni scorsi. “Purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare”, disturbi che stanno condizionando anche “il mio umore e la mia mente”. Tanto da aver pensato di annullare tutti gli impegni, salvo poi decidere di rispettarli. Ci aspettavamo qualche dettaglio in più durante la puntata, ma Elettra preferisce non approfondire.

Intanto il gelo con Cristiano Malgioglio non accenna a sciogliersi dopo la sfuriata della settimana precedente. E il paroliere non perde occasione per una delle sue stilettate. Commentando Jasmine Carrisi chiamata a imitare proprio Elettra, sentenzia: “Più che una Lamborghini sembravi una Panda a gas”. Una battuta tagliente, perfettamente nel suo stile. Ma stavolta, più che le scintille tra i giudici, a preoccuparci è la salute di Elettra. Le auguriamo di ritrovare presto la sua energia. E magari anche la voglia di battibeccare con Malgioglio.

Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, la classifica

La sesta puntata di Tale e Quale Show 2026 è stata vinta ancora una volta da Selma nei panni di Dionne Warwick. I social continuano a premiare Roberta Morise, Selma e Vladimir Randazzo, ai quali sono andati rispettivamente cinque, tre e un punto.

Di seguito la classifica completa della serata con un ex aqeuo al quarto posto:

1. Selma – Dionne Warwick

2. Andrea Perroni – Amedeo Minghi

3. Roberta Morise – Bonnie Tyler

4. Maddalena Corvaglia – Fiordaliso

4. Vladimir Randazzo – Tony Hadley

6. Jasmine Carrisi – Elettra Lamborghini

7. Max Paiella – Jovanotti

8. Insinna & Cirilli – Dracula & Morticia

9. Anna Pettinelli – Gloria Estefan

10. Stefano Meloccaro – Fiorello

11. Paola Perego – Max Pezzali