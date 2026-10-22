Tale e Quale Show, pagelle 21 ottobre: Elettra attacca Malgioglio (7), l’errore di Al Bano (5)

Tale e Quale Show, le pagelle della quinta puntata: Elettra Lamborghini punge Malgioglio, Al Bano interviene per Jasmine e Valentina Persia conquista tutti

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IPA Carlo Conti tra Malgioglio ed Elettra

Quinto appuntamento con Tale e Quale Show, il fortunato programma di Carlo Conti. A movimentare la serata ci pensa Valentina Persia, giudice d’eccezione insieme a Marco Masini, che porta freschezza ed ironia. Intanto Cristiano Malgioglio continua a mantenere le distanze da Elettra Lamborghini, che non esita ad alzare la voce contro il paroliere. Ecco le nostre pagelle, tra promossi e bocciati.

L’appello di Siani per le proteste dei camionisti, voto 9

La protesta degli autotrasportatori di questi giorni arriva finalmente anche in prima serata. E a darle voce è Alessandro Siani, che per una volta mette da parte la comicità e sceglie la strada dell’empatia. “Questo è un programma in cui si vedono sempre delle persone che si mettono nei panni degli altri. In questo momento sarebbe bello che anche tutti noi ci mettessimo nei panni degli autotrasportatori”, dichiara, giocando sul titolo di Tale e Quale Show.

“Stiamo vivendo un momento difficile e tutti dobbiamo dimostrare di essere tali e quali”, aggiunge. A mettere i puntini sulle i ci pensa Carlo Conti: “Invece non tali e quali a quelli che hanno fatto violenza nei negozi, rubando e basta. Questa è una distinzione importante da sottolineare”. Un appello alla solidarietà, ma senza confondere il diritto di protestare con gli episodi di violenza. Perché anche la televisione leggera, quando vuole, sa trovare il momento giusto per parlare di cose serie.

Selma a Sanremo e l’avvertimento di Carlo Conti, voto 8

Dalla Strada al Palco a Tale e Quale Show, con un possibile biglietto per Sanremo Giovani. Il talento di Selma non passa inosservato, tanto che Stefano De Martino l’ha individuata tra i 60 giovani artisti in corsa per conquistare un posto nella competizione. A rivelarlo è Carlo Conti, che dà la notizia con una punta d’orgoglio, quasi fosse un papà soddisfatto dei successi della figlia. Ma guai a montarsi la testa troppo presto. “Intanto pensa a Tale e Quale“, la ammonisce scherzosamente il conduttore toscano, riportandola con i piedi per terra. Insomma, sognare l’Ariston va benissimo, ma prima c’è una gara da affrontare. E Carletto, si sa, non ammette distrazioni.

Il messaggio (con errore) di Al Bano, voto 5

Alla quinta puntata di Tale e Quale Show spunta anche Al Bano. Tramite un videomessaggio dedicato alla figlia Jasmine, invitata ad affrontare con giudizio le critiche – soprattutto quelle pungenti di Cristiano Malgioglio – e a considerare ogni giudizio come una sfida, quasi fosse un esame. Un gesto tenero, per carità, ma siamo sicuri che sia davvero un favore alla 25enne?

Jasmine cerca da tempo di costruirsi una strada nel mondo dello spettacolo, possibilmente lontano dall’ingombrante etichetta di figlia di. Ma puntualmente, ogni volta che prova a camminare con le proprie gambe, ecco rispuntare il genitore famoso. Un paradosso che rischia di oscurare proprio quello che vorrebbe mettere in luce: il suo talento.

Peccato, perché questa volta, nei panni di Madame, Jasmine porta a casa una performance più che dignitosa. E forse avrebbe meritato che a parlare fosse soltanto la sua imitazione.

Valentina Persia e Masini, giudici che funzionano, voto 9

Due giudici in più, forse per compensare le lacune di una giuria che, Cristiano Malgioglio a parte, continua a convincere ben poco. E mai scelta è stata più azzeccata. Valentina Persia è una ventata d’aria fresca: fa ridere, punge e non le manda certo a dire. Tra un’imitazione e una battuta, trova anche il tempo di bacchettare Malgioglio per i continui attacchi a Vladimir Randazzo. Lo fa con ironia, carattere e quella sana dose di sfacciataggine che in una giuria non dovrebbe mai mancare. Da applausi.

Invece Marco Masini si muove in maniera differente: meno spettacolo, più sostanza. I suoi giudizi sono precisi, competenti, mai banali. Si sente che di musica ne capisce. Due stili agli antipodi ma entrambi perfettamente riusciti. E il paradosso è che, da ospiti, finiscono per risultare più convincenti di chi quella poltrona la occupa ogni settimana. Nella prossima puntata ci mancheranno. Parecchio.

Elettra Lamborghini alza la voce contro Malgioglio, voto 7

Finalmente un po’ di (vero) pepe tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio. Dopo settimane trascorse a ignorarsi erano pronti a regalare il primo vero scontro della stagione. Tutto arriva durante il giudizio sull’imitazione di Luca Carboni a opera di Andrea Perroni. Zia Malgy prende la parola e anziché concentrarsi sull’esibizione trova il modo di autocelebrarsi, ricordando i due anni trascorsi come commentatore dell’Eurovision accanto a Gabriele Corsi. “Sono stato l’unico a fare commenti citati e trascritti in tutte le lingue”, si vanta.

Dal sottofondo arriva la voce tutt’altro che discreta di Elettra Lamborghini: “Chi se ne frega, e sti ca***”. L’ereditiera, che conosce bene il ruolo di commentatrice dell’Eurovision, alza il tiro e polemizza: “Parliamo dell’esibizione”. La provocazione è servita ma Malgioglio non abbocca. Anzi, la ignora completamente, come se non esistesse.

E così quello che poteva trasformarsi nel battibecco più gustoso della serata finisce prima ancora di cominciare. Peccato anche per Carlo Conti, che lascia correre senza cavalcare la polemica. Noi, invece, avremmo voluto vedere molto di più. Occasione decisamente sprecata.

Anna Pettinelli regina del trash, voto 8

Lo aveva anticipato lei stessa nella nostra intervista: imitare Freddie Mercury sarebbe stata un’impresa ai limiti dell’impossibile. Ed è proprio così. Ma ad Anna Pettinelli il coraggio non manca, così come una sana dose di autoironia. Si lancia nell’esibizione senza paura del ridicolo e il risultato è uno show nello show. Vocalmente siamo lontani anni luce dal leggendario frontman dei Queen, ma chi se ne importa? Anna diverte, si diverte e fa divertire.

Si conferma la quota trash più irresistibile di questa edizione, una sorta di erede spirituale di Carmen Di Pietro, con un valore aggiunto non da poco: è praticamente l’unica capace di tenere testa a Cristiano Malgioglio senza lasciarsi intimidire. In un format dove spesso si rischia di di prendersi troppo sul serio, la sua presenza è una benedizione. Perché di certo il talento conta ma anche saper stare al gioco è un’arte. Continua così, Anna.

Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show 2026, la classifica

La quinta puntata di Tale e Quale Show 206 è stata vinta da Max Paiella nei panni di un magistrale Charles Aznavour. I social continuano invece a premiare Roberta Morise, Vladimir Randazzo e Selma, ai quali sono andati rispettivamente cinque, tre e un punto.

Di seguito la classifica completa della serata: