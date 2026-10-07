Tale e Quale Show, pagelle terza puntata: scivolone di Carlo Conti (5), Elettra e Malgioglio senza pace (4)

A Tale e Quale Show cresce la tensione tra la Lamborghini e Malgioglio, mentre la scelta di Carlo Conti fa discutere. Le pagelle con il meglio e il peggio della terza puntata

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IPA Carlo Conti tra Malgioglio ed Elettra

Terzo appuntamento con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Tante, come sempre, le imitazioni della serata, molte delle quali non perfettamente riuscite. Il quarto giudice della serata, Massimo Ceccherini, porta brio e un po’ di caos in studio mentre cresce sempre più la tensione tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini. Ecco le nostre pagelle con il meglio e il peggio della puntata.

Il quarto giudice è sempre un uomo. Voto 5

Tre puntate, tre quarti giudici speciali e un piccolo particolare: sono tutti uomini. Prima Fabio Fazio, poi Ubaldo Pantani, adesso Massimo Ceccherini. A Tale e Quale Show la poltrona dell’ospite cambia proprietario, ma non genere. Possibile che nell’immenso universo dello spettacolo italiano non si riesca a trovare una donna da piazzare dietro quel bancone? Attrici, cantanti, conduttrici, comiche: la scelta non manca di certo. Nulla contro Fazio, Pantani e Ceccherini, naturalmente. Ma alla terza puntata la coincidenza comincia a sembrare quantomeno curiosa. Carlo Conti, per la quarta proviamo a cambiare?

Jasmine Carrisi e il consiglio di Malgioglio. Voto 8

“Questa sera neanche l’autotune ti ha salvata”. Cristiano Malgioglio non usa giri di parole con Jasmine Carrisi ed è difficile dargli torto. Un’altra performance decisamente dimenticabile a Tale e Quale Show. Il talento di papà Al Bano, almeno sul palco del programma di Carlo Conti, continua a sembrare parecchio lontano.

Ancora una volta a fare la differenza è Cristiano che dà alla figlia di Loredana Lecciso un saggio consiglio: lasciar perdere con il canto e provare a recitare. “Vai a New York in un’accademia di recitazione, sei bella e forse la recitazione fa per te rispetto al canto”, le suggerisce. Una chiara stroncatura travestita da incoraggiamento.

Ma checché se ne dica, Zia Malgy di spettacolo se ne intende e forse stavolta il suggerimento merita almeno di essere ascoltato. Jasmine ha 25 anni, un cognome ingombrante e tutto il tempo per capire quale possa essere davvero la sua strada. Perché insistere va bene, ma anche cambiare direzione, qualche volta, può essere un talento. Next stop, New York?

Più Sayf, meno Geri Halliwell. Voto 7

Dopo Ditonellapiaga della scorsa settimana, arriva per la prima volta a Tale e Quale Show l’imitazione di Sayf. Finalmente una boccata di aria fresca. Invece con Maddalena Corvaglia siamo costretti a rivedere l’ennesima performance di Geri Halliwell sulle note di It’s Raining Man. Già imitata più e più volte in passato.

Certo, per gli autori è facile riproporre gli stessi costumi e le stesse scenografie ma i telespettatori più fedeli meritano qualche sorpresa in più. Tra nuovi artisti, tormentoni, fenomeni italiani e internazionali, il materiale non manca di certo.

Sayf dimostra che aggiornare il repertorio si può. Geri Halliwell, invece, può tranquillamente riposare per qualche stagione. Autori, coraggio: l’archivio è comodo, ma sperimentare è decisamente più stimolante.

Tale e Quale Show o La Corrida? Voto 4

Tale e Quale Show è la nuova Corrida? La terza puntata regala una stonatura dietro l’altra, imitazioni traballanti e performance che mettono a dura prova anche gli spettatori più affezionati. Jasmine Carrisi non convince nei panni di Anna Pepe, ma è in buona compagnia: Maddalena Corvaglia e Paola Perego non contribuiscono esattamente a risollevare le sorti della serata. Persino Andrea Perroni, imitatore in gamba, regala un’esibizione tutt’altro che indimenticabile nei panni di Geolier.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui sul palco erano protagonisti dei fenomeni come Giò Di Tonno, Valerio Scanu, Federico Angelucci, Francesco Cicchella, Antonio Mezzancella e Serena Autieri. Tutti capaci di far dimenticare per qualche minuto l’originale. Certo, trovare ogni anno una squadra di fuoriclasse è praticamente impossibile e il bello del programma è sempre stato anche vedere i Vip mettersi in gioco, rischiando figuracce comprese.

Ma quando le stonature diventano più numerose delle sorprese, il confine tra Tale e Quale Show e i dilettanti allo sbaraglio comincia a farsi pericolosamente sottile. Oppure, forse, è sempre stato questo il nuovo piano di Carlo e autori, giunti ormai alla sedicesima edizione. In quel caso: missione compiuta.

Carlo Conti e l’ex fidanzata Roberta Morise. Voto 9

Un applauso a Carlo Conti e Roberta Morise che ci insegnano che lasciarsi bene si può. Forse non tutti ricordano che i due sono stati legati sentimentalmente per diverso tempo, vivendo una storia importante di ben sette anni. Una volta finita non si è trasformata nella solita collezione di frecciatine, musi lunghi e scheletri tirati fuori dall’armadio alla prima occasione utile.

A Tale e Quale Show ne abbiamo la dimostrazione. La Morise è tra i concorrenti e con il suo ex i confronti sono sempre cordiali e soprattutto rispettosi. Nessuna battutina sul passato o tentativo di trasformare una vecchia relazione in materiale scottante. Sembra il minimo ma nel meraviglioso mondo dello spettacolo non è sempre così semplice.

Oggi entrambi hanno costruito altrove le proprie vite e riescono a condividere lo stesso studio televisivo con una naturalezza che fa dimenticare il loro passato insieme. Dovrebbero esserci più ex così: niente sassolini da togliere dalle scarpe ma soltanto educazione e un affetto che ha semplicemente cambiato forma.

La tensione tra Elettra Lamborghini e Malgioglio. Voto 4

Elettra Lamborghini continua ad essere deludente coi suoi giudizi ma soprattutto non migliora il suo rapporto con Malgioglio. I due non si sopportano e la tensione è papabile. Quando parla Malgioglio, Elettra alza gli occhi al cielo, sbuffa e tradisce una certa insofferenza. Quando invece prende la parola lei, Cristiano risponde con espressioni che valgono più di qualsiasi commento.

Tra i due nessuna interazione, zero complicità e un gelo che ormai attraversa lo schermo. Questo scontro sottotraccia non aiuta Tale e Quale Show: manca persino quel battibecco aperto che potrebbe trasformare l’antipatia in spettacolo. Per ora abbiamo soltanto occhi al cielo, smorfie e silenzi. E alla terza puntata cominciano a pesare. O si litiga come si deve o si fa pace: così restiamo nel limbo.

Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2026: la classifica

La terza puntata di Tale e Quale Show 2026 è stata vinta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, nei panni di Totò e Charlie Chaplin. Il duo si è aggiudicato anche tre punti dai social mentre cinque sono andati a Vladimir Randazzo nei panni di Sayf e uno alla Loredana Bertè di Roberta Morise. Di seguito la classifica completa della serata con un ex aequo alla settima posizione:

1. Flavio Insinna & Gabriele Cirilli – Totò e Charlie Chaplin

2. Roberta Morise – Loredana Bertè

3. Selma – Alicia Keys

4. Stefano Meloccaro – Gianni Morandi

5. Andrea Perroni – Geolier

6. Paola Perego – Orietta Berti

7. Anna Pettinelli – Doris Day / Vladimir Randazzo – Sayf

9. Maddalena Corvaglia – Geri Halliwell

10. Jasmine Carrisi – Anna Pepe

11. Max Paiella – Francesco Gabbani