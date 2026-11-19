Selma vince Tale e Quale Show 2026 ma la finale divide: Roberta Morise penalizzata, Malgioglio irresistibile e una classifica che fa discutere

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IPA Selma a Tale e Quale Show

Si chiude la sedicesima edizione di Tale e Quale Show, che si conferma ancora una volta una scommessa vincente per Carlo Conti. Nonostante lo spostamento dal tradizionale appuntamento del venerdì sera al mercoledì, il programma è riuscito a mantenere alta l’attenzione del pubblico, conquistando puntata dopo puntata oltre tre milioni di telespettatori. Ma per gli appassionati dello show di Rai 1 le sorprese non sono ancora finite. Il prossimo 2 dicembre andrà in onda una puntata speciale che vedrà tornare sul palco tutti i concorrenti di quest’anno, pronti a mettersi nuovamente in gioco con una serie di duetti.

Roberta Morise penalizzata sul più bello. Voto 7

Dopo un percorso straordinario, fatto di imitazioni sempre diverse e sfide affrontate con coraggio, Roberta Morise inciampa proprio a un passo dal traguardo. Colpa di un’assegnazione tutt’altro che semplice: Annie Lennox. Sui social c’è persino chi grida al boicottaggio. Roberta ce la mette tutta, ma fatica a trovare la chiave giusta e il risultato è lontano dalle sue migliori esibizioni. Peccato, perché ci sarebbe piaciuto vederla trionfare.

Selma sarà anche vocalmente più dotata, ma la Morise ha dimostrato una versatilità maggiore, cimentandosi in trasformazioni decisamente più variegate rispetto alla rivale. E poi c’è un altro aspetto da non sottovalutare: Tale e Quale Show ha segnato per Roberta il ritorno in televisione dopo un periodo personale particolarmente complesso, coinciso con la fine del suo matrimonio.

Un ritorno affrontato con grinta, eleganza e voglia di rimettersi in gioco. Non avrà conquistato il primo posto, ma per noi resta indubbiamente la vincitrice morale di questa edizione.

Selma, una vittoria senza troppi rischi. Voto 7

Una bella voce, un talento indiscutibile e una vittoria che, tutto sommato, non sorprende. Selma ha conquistato Tale e Quale Show, ma con un piccolo limite: rispetto agli altri concorrenti, raramente è stata messa davvero alla prova. Le sono state assegnate quasi sempre voci nelle sue corde, senza costringerla a uscire dalla propria zona di comfort.

A sottolinearlo, durante la finale, non solo i numerosi commenti social ma soprattutto Elettra Lamborghini: “Più che un’Aretha Franklin mi aspettavo una Nicki Minaj, una Cardi B”. E come darle torto? Selma è bravissima, ma ci sarebbe piaciuto vederla osare di più, magari alle prese con un’imitazione capace di metterne alla prova anche i limiti.

Detto questo, ovviamente il talento c’è. E ci auguriamo che questa esperienza sia il trampolino di lancio per una carriera musicale vera e propria. E chissà che dopo aver vinto Dalla strada al palco e Tale e Quale Show il prossimo trionfo non arrivi proprio a Sanremo Giovani…

Jasmine Carrisi diventa Al Bano-Eilish. Voto 7

Abbiamo sempre pensato che Jasmine Carrisi fosse una piccola Loredana Lecciso, ma evidentemente abbiamo sottovalutato la potenza dei geni paterni. Perché è bastato vederla con gli occhialini e gli abiti oversize di Billie Eilish per scoprire una somiglianza impressionante con il Leone di Cellino San Marco. È venuto fuori Al Bano Eilish, un incrocio inaspettato.

E l’imitazione? Jasmine è migliorata parecchio, anche se la precisione resta ancora un miraggio e il canto non è esattamente il suo punto di forza. Ma bisogna riconoscerle una cosa: è tra i pochi concorrenti di questa edizione ad aver preso davvero sul serio l’arte dell’imitazione. E noi premiamo l’impegno. Tale padre, tale figlia. Più o meno.

Anna Pettinelli è un Cristiano Malgioglio da urlo. Voto 8

Chi l’avrebbe mai detto all’inizio di Tale e Quale Show che la migliore imitazione di Anna Pettinelli sarebbe stata proprio quella di Cristiano Malgioglio? Proprio colui con cui si è scontrata praticamente in ogni puntata. E invece eccola, irresistibile sulle note di Mi sono innamorato di tuo marito. Esagerata, divertente, semplicemente strepitosa. Arrivano persino i complimenti dell’originale: “Hai cantato un portoghese pazzesco”. E se lo dice Malgioglio, c’è da crederci. Grazie Anna per aver tenuto in piedi questa edizione con la tua ironia. Applausi. E forse non è da escludere un suo ritorno il prossimo anno come ripetente…

Cristiano Malgioglio, il miglior giurato di Tale e Quale Show. Voto 10

Pungente, irriverente, irresistibilmente ironico. E, dettaglio non trascurabile, uno che di musica se ne intende davvero. Cristiano Malgioglio è il vero show nello show, tra giudizi al vetriolo e look faraonici che lasciano il segno in ogni puntata. Nella finale si diverte con l’imitazione di Anna Pettinelli e, per commentare l’esibizione di Maddalena Corvaglia, sfodera persino un video palesemente realizzato con l’intelligenza artificiale in cui veste i panni di Miley Cyrus sulle note di Wrecking Ball. Geniale nella sua assurdità. E poteva forse lasciarsi sfuggire la querelle della settimana, quella tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto? Ovviamente no. Basta un “Vuoi un po’ di profumo?” rivolto al vicino Alessandro Siani per servire la frecciatina perfetta. Insostituibile.

Stefano Meloccaro, la sorpresa più sottovalutata. Voto 9

Di mestiere fa tutt’altro, eppure sul palco di Tale e Quale Show ha dimostrato di avere talento da vendere. Il giornalista sportivo Stefano Meloccaro è cresciuto puntata dopo puntata, sorprendendo per le sue capacità vocali e per imitazioni spesso più convincenti di quanto i giudizi abbiano lasciato intendere. Fin troppo sottovalutato, con pochi applausi. Nella finale non si smentisce, regalando un ottimo Roberto Vecchioni che conquista pure Malgioglio: “Hai cantato benissimo, non hai stonato”. E se lo dice lui, che non fa sconti a nessuno, c’è da credergli. Una delle sorprese più belle di questa edizione.

Chi ha vinto la nona puntata di Tale e Quale Show 2026, la classifica

La nona puntata di Tale e Quale Show 2026 è stata vinta da Selma nei panni di Aretha Franklin. La giovane concorrente è stata anche votata sui social, dove ha ottenuto tre punti. Uno è invece andato a Vladimir Randazzo mentre cinque a Roberta Morise.

Di seguito la classifica completa:

1. Selma – Aretha Franklin

2. Max Paiella – Frank Sinatra

3. Roberta Morise – Annie Lennox

4. Stefano Meloccaro – Roberto Vecchioni

5. Vladimir Randazzo – Massimo Ranieri

6. Andrea Perroni – Antonello Venditti

7. Cirilli & Insinna – Sordi & Manfredi

8. Jasmine Carrisi – Billie Eilish

9. Maddalena Corvaglia – Miley Cyrus

10. Anna Pettinelli – Cristiano Malgioglio

11. Paola Perego – Alice

Chi ha vinto Tale e Quale Show 2026? Selma, la classifica finale completa

Come da tradizione, la finale di Tale e Quale Show è stata caratterizzata dall’assegnazione dei punti extra, che hanno contribuito a determinare la classifica conclusiva.

I maestri del programma hanno deciso di premiare Selma con 5 punti aggiuntivi. Una scelta condivisa anche da Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, che hanno assegnato alla concorrente altri 5 punti ciascuno. Diversa, invece, la preferenza di Elettra Lamborghini, che ha voluto sostenere Roberta Morise, regalandole i suoi 5 punti extra.

La classifica completa finale di Tale e Quale Show 2026:

1. Selma – 603 punti

2. Roberta Morise – 588 punti

3. Andrea Perroni – 585 punti

4. Max Paiella – 484 punti

5. Stefano Meloccaro – 467 punti

6. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 423 punti

7. Vladimir Randazzo – 411 punti

8. Maddalena Corvaglia – 384 punti

9. Paola Perego – 358 punti

10. Jasmine Carrisi – 354 punti

11. Anna Pettinelli – 347 punti