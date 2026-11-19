Si conclude con la vittoria di Selma Ezzine, l'edizione 2026 di "Tale e Quale Show", ma i travestimenti hanno nascosto la sua vera età. Quando è nata

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Ansa Selma Ezzine

Selma, all’anagrafe Selma Ezzine, è la vincitrice di Tale e Quale Show 2026, la sedicesima edizione del varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Cantante originaria della provincia di Benevento e classe 2004, ha conquistato il titolo nella finale del 18 novembre 2026, superando Roberta Morise nella classifica generale. Al momento della vittoria Selma aveva 22 anni ed era la concorrente più giovane del cast.

Quanti anni ha Selma Ezzine e da dove arriva la sua voce

Selma Ezzine è nata nel 2004 a San Giorgio del Sannio, alle porte di Benevento, e nel 2026 ha compiuto 22 anni. A casa sua la musica faceva da sottofondo a ogni giornata: il papà, di origini marocchine, canta e suona da sempre ed è stato il primo ad accorgersi di quella voce così piena. Selma è cresciuta in mezzo a due culture, con le canzoni a fare da ponte tra l’una e l’altra.

Dopo il liceo musicale si è iscritta a Giurisprudenza, poi ha deciso di dare retta al cuore. La sua gavetta è fatta di esibizioni per strada, feste di paese, matrimoni, piazze di provincia. Da quei marciapiedi è partita la svolta, con il trionfo nel 2025 a Dalla strada al palco, il talent guidato da Bianca Guaccero e Nek. Sono arrivati poi il ruolo di vocalist a Sarabanda Celebrity e la chiamata di Carlo Conti, annunciata in piena estate.

Accanto a volti esperti come Paola Perego, Flavio Insinna e Roberta Morise, lei si è presentata con l’entusiasmo di chi sta iniziando. In un’intervista ha raccontato di sentirsi la piccola del gruppo, accolta con grande affetto dai colleghi.

Tale e Quale Show 2026, la finale vinta da Selma con Aretha Franklin

Il suo cammino a Tale e Quale Show 2026 è cominciato a razzo: prima puntata vinta nei panni di Raye, seconda conquistata trasformandosi in Beyoncé. Poi sono arrivate Alicia Keys, Gloria Gaynor, perfino Michael Jackson, fino a Whitney Houston, l’artista che lei stessa sognava di interpretare. Settimana dopo settimana Selma ha imparato l’esercizio più delicato per una cantante di professione, mettendo in pausa il proprio timbro per indossare quello di un’altra.

Alla serata conclusiva si è presentata seconda per un soffio, appena due punti dietro Roberta Morise (519 contro 517). Per l’ultima sfida ha scelto Aretha Franklin con Think. Cristiano Malgioglio, severo come sempre, ha riconosciuto nella performance soprattutto la voce di Selma. Il resto della giuria e il pubblico da casa hanno premiato la sua carica: 71 punti nella serata e 603 punti complessivi, davanti a Roberta Morise (588) e Andrea Perroni (582). Il montepremi di 20mila euro andrà in beneficenza alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Adesso lo sguardo corre già verso la Riviera ligure. Selma è in corsa per Sanremo Giovani 2026 con il brano Io sognerò, un titolo che richiama proprio la sua storia. In palio c’è un posto tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027. Il palco dell’Ariston è il suo desiderio dichiarato, insieme a un duetto con Ghali. A 22 anni, con quattro vittorie di puntata e un titolo in tasca, la ragazza che cantava tra la gente ha tutta l’aria di chi sta appena iniziando a scrivere il capitolo più bello.