Tale e Quale Show, le imitazioni della quinta puntata: cosa canta Selma (scelta anche da De Martino)

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IPA Carlo Conti

Sono giorni da ricordare, per Selma Ezzine, che sta dando una svolta importante alla sua carriera. A inizio settimana il suo nome è comparso nell’elenco degli artisti selezionati per Sanremo Giovani. Stasera, mercoledì 21 ottobre, la ritroviamo a Tale e Quale Show alle prese con la trasformazione più audace del suo percorso: diventare Michael Jackson. Due belle notizie a pochi giorni di distanza, per una ragazza che ha mosso i primi passi cantando tra la gente, sui marciapiedi.

Tale e Quale Show, quinta puntata: le imitazioni e cosa canta Selma

Selma arriva alla serata condotta da Carlo Conti da prima in classifica. Ha vinto le prime due puntate con Raye e con Listen di Beyoncé, è salita sul podio con Alicia Keys e mercoledì scorso, sulle note di I Will Survive di Gloria Gaynor, si è fermata seconda, subito dietro ad Andrea Perroni, applauditissimo come Gino Paoli. Quattro grandi voci femminili, affrontate con una cura che ha strappato complimenti perfino a Cristiano Malgioglio.

Stasera cambia tutto: timbro, gestualità, quel modo inconfondibile di muoversi sulla musica. Il titolo della canzone di Michael Jackson scelta per lei resta top secret fino all’inizio dello show, alle 21.30 su Rai 1, lasciando a noi il piacere di indovinare quale hit del Re del Pop sentiremo.

Ecco le altre imitazioni della quinta puntata, affidate al giudizio di Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Malgioglio, che per l’occasione accolgono al tavolo Marco Masini e Valentina Persia:

Jasmine Carrisi : Madame

: Madame Maddalena Corvaglia : Lady Gaga

: Lady Gaga Roberta Morise : Gianna Nannini

: Gianna Nannini Paola Perego : Cher

: Cher Anna Pettinelli : Freddie Mercury

: Freddie Mercury Stefano Meloccaro : Lucio Battisti

: Lucio Battisti Max Paiella : Charles Aznavour

: Charles Aznavour Andrea Perroni : Luca Carboni

: Luca Carboni Vladimir Randazzo : Samurai Jay

: Samurai Jay Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, in coppia: Vittorio De Sica e Mal

Come ogni mercoledì sera, il pubblico può dire la propria sui profili social del programma, assegnando 5, 3 e 1 punto extra alle tre interpretazioni più amate.

Selma a Sanremo Giovani, la scelta di Stefano De Martino

Classe 2004, originaria di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, Selma respira musica da sempre: il papà è cantante e musicista, e lei è cresciuta tra due culture, quella italiana e quella marocchina. Prima delle telecamere ha avuto la strada come palcoscenico, poi è arrivata la vittoria a Dalla strada al palco, il talent di Rai 1 condotto da Nek e Bianca Guaccero.

Adesso il passo successivo porta un titolo preciso: Io sognerò. Con questo brano Selma figura tra i 60 nomi scelti da Stefano De Martino, direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, insieme alla commissione musicale di cui fanno parte, tra gli altri, Noemi, Fabio Volo ed Ema Stokholma. A fine ottobre la attendono le audizioni dal vivo a Roma, poi una selezione sempre più stretta fino ai sei finalisti: soltanto uno di loro conquisterà un posto tra i Big del Festival, in programma dal 16 al 20 febbraio.

Quando e dove va in onda Tale e Quale Show

La nuova puntata di Tale e Quale Show va in onda il 21 ottobre dalle 21,40 circa e come sempre su Rai1. Alla conduzione ritroviamo Carlo Conti, mentre Marco Masini e Valentina Persia sono i giudici speciali di questa sera.