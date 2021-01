Alessandra Tripoli e il corpo dopo il parto: il messaggio su Instagram

editato in: da

Alessandra Tripoli, dopo aver aggiornato i suoi follower sulla gravidanza, è diventata mamma e ha deciso di lanciare un messaggio tramite il suo profilo Instagram.

La maestra di danza di Ballando con le Stelle si è mostrata nella sua normalità a una settimana dal parto: nelle stories è apparsa in splendida forma, ma com’è ovvio che sia, con il corpo che lascia ancora i segni della meravigliosa esperienza che sta vivendo.

“Piano piano… Oggi mi sento già meglio”: ha scritto la ballerina nella didascalia a corredo degli scatti pubblicati nelle stories. Un messaggio all’insegna della filosofia del body positive che la Tripoli ha voluto lasciare a tutte le mamme come lei, a cui spesso si rivolge per consigli e suggerimenti.

Alessandra Tripoli ha dato alla luce il piccolo Liam solo la scorsa settimana: anche in questa occasione aveva utilizzato Instagram per annunciare la bella notizia. “Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta!”, aveva scritto la ballerina.

Poi aveva aggiunto: “Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza”. Il piccolo Liam è frutto dell’amore con il marito Luca Urso, con cui vive a Hong Kong. I due ballerini si sono sposati nel 2016, dopo una romantica storia d’amore iniziata quando entrambi avevano solo 17 anni.

Ospite in collegamento di Storie Italiane, Alessandra aveva confessato a Eleonora Daniele tutte le sue paure legate al momento del parto, lontana dal marito a causa delle restrizioni dovute alla pandemia: “Ero già triste del fatto che avrei dovuto affrontare il parto e il momento del travaglio da sola – ha spiegato la Tripoli -, e invece adesso mi toccherà salutarlo davanti all’ospedale e rivederlo nel momento in cui usciremo in due dall’ospedale, a mio parere è orribile, una cosa che non dovrebbe essere fatta”.

Adesso la coppia vorrebbe tornare in Italia per far conoscere il loro bambino a tutta la famiglia e agli affetti più cari, tra i quali rientra anche Cesare Bocci, con il quale trionfò a Ballando con le Stelle: “Una vittoria dell’amicizia che continua ancora ad esso, mi ha detto che appena torno in Italia verrà in Sicilia per conoscere il suo nipotino acquisito”, ha confessato.