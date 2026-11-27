IPA Noemi Bocchi

Forse convinti di parlare lontano da orecchie indiscrete, Monica Guerritore, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi (eliminato sabato scorso allo spareggio) e Luca Urso si sono lasciati andare a qualche calcolo sul tesoretto di Ballando con le Stelle. Peccato che le telecamere di Ballando Segreto, lo spin-off disponibile su RaiPlay, stessero registrando tutto. Nella puntata pubblicata venerdì 27 novembre è finita così una chiacchierata che di privato aveva ben poco, con una smorfia dell’attrice, le parole della compagna di Francesco Totti e una domanda che, riascoltata, fa sorridere: “Ma davvero qui non ci sentono?”.

Il fuori onda tra Monica Guerritore e Noemi Bocchi a Ballando Segreto

Il tema della conversazione era il tesoretto, assegnato da Francesca Fialdini, Rossella Erra e Simona Ventura. Il gruppo ha provato a indovinare a chi sarebbero andati i punti: una parte, secondo loro, avrebbe premiato l’esibizione di Riccardo Rossi, altri punti sarebbero andati ad Aurora Ramazzotti. Sull’ultima quota, invece, Guerritore si è sbilanciata con una frase su Anna Safroncik: “Poi diceva Anna che forse non l’ha mai avuto?”. E l’ha accompagnata con una smorfia che non è passata inosservata.

A quel punto Luca Urso, il suo maestro, ha provato a coprirle il viso per scherzo, come a dire “basta così”. Noemi Bocchi, invece, l’ha ripresa con il sorriso: “No, vedi le facce non si fanno sempre. Ci sono momenti in cui si possono fare e…”. Guerritore si è guardata intorno, sospettosa, e ha chiesto se davvero nessuno potesse sentirli. Il dubbio, alla fine, era davvero fondato. A chiudere la scena è stata Noemi con una battuta: “Salutate, siete su RaiPlay”.

Tesoretto e finale, perché a Ballando ogni punto è importante

Non siamo davanti a uno scandalo, ma solo di fronte ad alcuni concorrenti che fanno i conti a voce alta, anche se il fuori onda ci ha ricordato a che punto siamo del programma. Con la finale ormai vicina, il tesoretto è diventato sempre più importante, e chi è in corsa per la vittoria ne è consapevole. Lo sanno soprattutto loro due, che sono indubbiamente tra le favorite. Noemi con Giovanni Pernice ha già vinto due puntate di fila, Guerritore sabato scorso ha chiuso seconda, dietro solo ad Aurora Ramazzotti. E nel corso dell’edizione entrambe hanno già ricevuto il tesoretto.

Guerritore è stata istintiva, come è sempre stata anche in pista, dove ha portato un’intensità tale da averle fatto guadagnare voti altissimi. Fin dal debutto il suo paso doble con Urso aveva conquistato la giuria, con un 10 da Mariotto e uno da Barbara D’Urso, e Simona Ventura l’aveva definita una “lupa”. Noemi, al contrario, è stata prudente durante la chiacchierata. Del resto è arrivata a Ballando proprio per farsi conoscere come persona, dopo anni passati sotto i riflettori soltanto come la compagna di Totti.

Questa edizione si è nutrita di polemiche fin dalle prime puntate: lo scontro tra Barbara D’Urso e Ornella Muti, il profumo di Mariotto, il cambio di posto in giuria. Mancava solo un piccolo retroscena tra concorrenti, e Ballando Segreto lo ha servito su un piatto d’argento.