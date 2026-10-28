Noemi Bocchi gela Mariotto: “Non c’entra nulla”. La battuta “infelice” che ha indignato Ballando 2026

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IPA Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

A Ballando con le Stelle le scintille non scoppiano soltanto sulla pista da ballo: dopo la vicenda che ha visto coinvolte Barbara d’Urso e Ornella Muti, questa volta a finire al centro della polemica sono Noemi Bocchi, Guillermo Mariotto e Giovanni Pernice, protagonisti di uno scontro che continua a far discutere anche a distanza di giorni. Tutto è cominciato con una battuta del giurato durante l’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, ovvero un commento sulla compagna di Francesco Totti che non è stato affatto gradito. E se inizialmente era stato il suo maestro di ballo a intervenire per difenderla, adesso è proprio Noemi a rompere il silenzio, raccontando tutta la sua amarezza durante una puntata di Ballando Segreto.

Ballando con le Stelle, la battuta di Mariotto su Noemi Bocchi scatena la polemica

Tutto è accaduto sabato 24 ottobre, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle: Noemi Bocchi e Giovanni Pernice si sono esibiti in un charleston che ha conquistato la giuria, ottenendo ben 49 punti e il punteggio tecnico più alto della serata.

Una performance impegnativa, caratterizzata da prese, movimenti acrobatici e una spettacolare spaccata eseguita dalla compagna di Francesco Totti. Proprio quest’ultimo dettaglio, però, ha attirato l’attenzione di Guillermo Mariotto, che al momento di commentare l’esibizione ha deciso di lasciarsi andare a una battuta decisamente allusiva: “Se l’esibizione è servita per vedere la spaccata per aria di Noemi Bocchi… Ho capito Francesco Totti”, ha dichiarato il giurato, riferendosi evidentemente alle gambe in mostra della concorrente.

Un commento che ha immediatamente acceso gli animi, soprattutto quelli di Giovanni Pernice, tutt’altro che disposto a lasciar correre. Il ballerino ha infatti contestato Mariotto, chiedendogli di esprimere un giudizio sulla coreografia anziché soffermarsi su aspetti che poco avevano a che fare con la danza.

La discussione si è rapidamente trasformata in un botta e risposta piuttosto acceso con Mariotto che ha invitato Pernice a tacere, accusandolo di essere maleducato, mentre il maestro ha continuato a difendere il lavoro svolto insieme alla sua allieva.

Il maestro di ballo d’altra parte non ha mai nascosto le tensioni con Guillermo Mariotto e, intervenuto a Ballando Segreto, ha pronunciato una frase destinata ad alimentare ulteriormente la polemica: “C’è antipatia reciproca”. Pernice ha spiegato infatti di non riuscire ad accettare che settimane di prove, fatica e sacrifici vengano liquidate con una battuta che nulla aggiunge alla valutazione tecnica.

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Noemi Bocchi rompe il silenzio: “È stata proprio brutta, infelice”

A distanza di qualche giorno, però, è stata la stessa Noemi Bocchi a voler tornare sull’accaduto e, ospite di Ballando Segreto, il programma dedicato ai retroscena dello show, la concorrente ha ammesso di essere rimasta particolarmente delusa dalle parole del giurato.

“Mi dispiace che dopo tanto lavoro e fatica ci siano persone che riducano tutto questo impegno a battute poco felici”, ha spiegato, facendo chiaramente riferimento a Guillermo Mariotto. Noemi ha poi precisato di aver accettato di partecipare al programma sapendo perfettamente di esporsi anche a critiche e giudizi negativi, ma quello che non si aspettava però era di vedere il proprio impegno ridotto a un’allusione di carattere sessuale.

La compagna di Totti ha sottolineato che certe battute non hanno nulla a che vedere con una valutazione della performance e, pur conoscendo il modo di scherzare del giurato e augurandosi che non ci fosse cattiveria nelle sue intenzioni, non ha nascosto il proprio disappunto, definendo l’uscita “brutta e infelice”.

Una presa di posizione che lascia poco spazio alle interpretazioni: Noemi non contesta il diritto di Mariotto di giudicarla, ma il contenuto di una battuta che, a suo avviso, ha sminuito il lavoro fatto.

Per Noemi Bocchi infatti questa esperienza televisiva è particolarmente importante perché rappresenta anche un’occasione per mostrarsi al pubblico sotto una luce diversa.

Da quando è diventata la compagna di Francesco Totti infatti, il suo nome è stato inevitabilmente associato alla vita privata dell’ex capitano della Roma. A Ballando con le Stelle, invece, Noemi sta cercando di ritagliarsi uno spazio tutto suo, mettendosi alla prova e affrontando le difficoltà di un percorso impegnativo.