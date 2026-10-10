Noemi Bocchi, quanto è alta: i segreti dei suoi look

Quanto è alta Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti che ha stregato tutti a Ballando con le Stelle.

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IPA Noemi Bocchi

Floral designer e compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi ha scelto di iniziare una nuova avventura come concorrente di Ballando con le Stelle per raccontare davvero chi è. Nonostante sia famosissima come la fidanzata dell’ex capitano della Roma infatti di lei si sa davvero poco. In tanti, ad esempio, si chiedono: quanto è alta Noemi Bocchi?

Quanto è alta Noemi Bocchi

Classe 1988, Noemi Bocchi è nata a Roma ed è alta 172 centimetri. La compagna di Francesco Totti ha alle spalle un percorso di studi che comprende una laurea in Economia aziendale e bancaria all’Università Lumsa di Roma. La sua grande passione però è sempre stata un’altra e, dopo la laurea, ha iniziato a lavorare come flower designer, creando composizioni floreali in party ed eventi.

Il suo primo amore è stato Mario Caucci, figlio di una nota famiglia che opera nel settore del travertino e del marmo. La coppia si è sposata nel 2011 e poco dopo sono nati i figli Sofia e Matteo. Il loro legame è terminato nel 2018, dopo ben undici anni trascorsi insieme. In seguito Noemi è stata legata brevemente a Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è Posta per Te.

Il grande amore infine è arrivato con Francesco Totti, conosciuto grazie alla passione in comune per il padel. A presentarli sarebbe stato Alex Nuccetelli, un carissimo amico dell’ex calciatore. Un legame nato dopo la fine del matrimonio di Totti con Ilary Blasi e circondato da grande attenzione e gossip.

Noemi ha confessato di aver scelto di prendere parte a Ballando con le Stelle proprio per farsi conoscere dal pubblico e per non essere più la “compagna di”.

“Vorrei ritrovarmi un po’. Spero di far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me è esattamente l’opposto”, ha confessato alle telecamere di Milly Carlucci, poco prima di scendere in pista con Giovanni Pernice.

“Prima di stare con Francesco non ero così insicura – ha confessato -. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, i figli, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice”.

Lo stile e i look di Noemi Bocchi

Alta 172 centimetri, Noemi Bocchi ha un’altezza media che le consente di sfoggiare qualsiasi look. La compagna di Francesco Totti ha uno stile che richiama, per certi aspetti, i mitici anni Novanta. Adora il pizzo e gli slip dress, puntando spesso sul colore nero e su capi con scollature e spacchi profondi.

I suoi outfit sono sempre eleganti e sofisticati, con grande cura dei dettagli. Durante il giorno (ossia quando non si trova in situazioni ufficiali), Noemi Bocchi adora indossare le sneakers, abbinate a capi oversize, giacche strutturate e blazer. Puntando su uno stile sporty chic. I suoi look sono spesso caratterizzati da piccoli dettagli che possono fare la differenza, come borse firmate, spille e gioielli.