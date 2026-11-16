Kate Middleton, come ha scelto di educare i suoi figli

Kate Middleton ha raccontato in un'intervista le sue scelte educative con George, Charlotte e Louis

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Kate Middleton

Divisa tra il duplice ruolo di Principessa e madre, Kate Middleton sta cercando di educare nel miglior modo possibile i figli George, Charlotte e Louis. La Principessa del Galles ha infatti raccontato in una recente intervista di voler trasmettere ai ragazzi il suo amore per la natura e l’aria aperta ma, soprattutto, di non volerli privare della “libertà di esplorare”.

Kate Middleton, le scelte educative per i figli

Kate Middleton ha mostrato il suo lato più umano in una recente intervista per il numero speciale della rivista Country Life, curato come guest editor dal principe William. In particolare, la Principessa ha ripercorso gli anni felici della sua infanzia, spiegando come abbiano influenzato le sue scelte educative di mamma.

“Ricordo che, fin da piccolissima, trascorrevo molto tempo immersa nella natura: giocavo nei ruscelli, passeggiavo in campagna, raccoglievo more oppure semplicemente mi ritagliavo dei momenti da sola, nel mio mondo, godendomi la semplicità delle cose quotidiane. Nella natura ho sempre avvertito un senso di libertà: c’è qualcosa nello stare all’aria aperta che è difficile trovare altrove”, ha spiegato. Un’esperienza che, a detta di Kate, si perde purtroppo con l’età adulta, ma che lei vuole trasmettere ai suoi figli George, Charlotte e Louis.

“Siamo spesso così impegnati che finiamo semplicemente per dimenticarci di fermarci, rallentare e prestare attenzione ai dettagli della vita”, ha aggiunto. “È qualcosa che cerco di ricordare a me stessa anche con i miei figli: concedere loro la libertà di esplorare, invece di dire continuamente cosa devono guardare o cosa devono pensare”.

Kate Middleton e l’importanza del contatto con la natura

La Principessa del Galles è da sempre molto attenta ai temi dello sviluppo dell’infanzia e dell’educazione. Ha parlato spesso di questi argomenti, mostrando sui social anche un lato inedito di fotografa casalinga. Al centro dei suoi scatti ci sono spesso i figli George, Louis e Charlotte, ai quali cerca di regalare un’infanzia quanto più possibile simile alla propria.

“In questo mondo sempre più digitale, credo che sia più importante che mai che i bambini crescano sviluppando un forte senso di appartenenza, connessione e sicurezza emotiva”, ha spiegato. Per questo motivo, cerca di favorire il più possibile uno stretto contatto con la natura, che “può stimolare la curiosità, l’immaginazione e la creatività”: capacità fondamentali per una generazione sempre più immersa nel mondo online e connessa alla tecnologia.

Kate Middleton, le parole sulla malattia

Nella stessa intervista, Kate Middleton ha parlato anche della malattia che ha affrontato alcuni anni fa. “In ospedale mi dissero che il mio recupero non sarebbe stato un percorso lineare. Ci sarebbero stati giorni buoni e giorni difficili, e ci sarebbe voluto del tempo”, ha raccontato ancora la Principessa.

Anche in questa delicata fase della sua vita, la natura si è rivelata una fonte di ispirazione molto importante: “Ci insegna che i periodi di riposo, riflessione e rinnovamento sono importanti quanto i momenti di crescita. Ha sicuramente avuto un ruolo nel mio percorso di guarigione”.

Oggi, lasciatasi il peggio alle spalle, Middleton non ha comunque dimenticato quei momenti difficili, ai quali guarda come a un importante monito per il futuro.