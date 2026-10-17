Kate Middleton, la missione nel bosco con William (e il dato che fa riflettere i genitori)

IPA Kate Middleton

Kate Middleton torna nel bosco, stavolta con un incarico preciso da affidare. Giovedì 15 ottobre la Principessa del Galles è stata in Cornovaglia insieme al Principe William e il giorno dopo Kensington Palace ha spiegato il perché: Kate Middleton ha chiesto al suo Centre for Early Childhood di studiare come la natura possa aiutare neonati e bambini piccoli a sviluppare le competenze sociali ed emotive, quelle su cui si regge la salute di una vita intera. Il programma vero e proprio partirà l’anno prossimo.

Per l’occasione il Palazzo ha diffuso un videomessaggio girato tra gli alberi e tre nuovi ritratti firmati dal fotografo Josh Shinner. Il look è quello di una domenica passata a raccogliere castagne, maglione fair isle e giacca verde scuro. Con un fotografo di corte al seguito, certo.

Nel video la Principessa del Galles va dritta al punto: “In quest’epoca digitale, guidata dalla tecnologia, passare del tempo di qualità all’aperto non è mai stato così importante”.

Il progetto con il Ducato di Cornovaglia

Il partner fondatore, a dirla tutta, non è stato difficile da trovare. A sostenere il progetto è il Ducato di Cornovaglia, la tenuta gestita dal Principe William, che secondo l’Express segue il lavoro con particolare interesse.

Accademici ed educatori siederanno allo stesso tavolo con enti benefici e organizzazioni ambientaliste, per capire come l’accesso alla natura possa favorire uno sviluppo sano già nei primissimi anni. Christian Guy, direttore esecutivo del centro, parla di “una vera opportunità per plasmare il futuro dello sviluppo nella prima infanzia”.

Su Instagram l’annuncio si apre con una riga che qualsiasi maestra d’asilo sottoscriverebbe: “L’infanzia è un tempo di meraviglia, curiosità e scoperta”.

Genitori convinti, ma al parco ci vanno in pochi

Insieme all’annuncio, il centro ha diffuso un sondaggio realizzato da Savanta che fotografa una contraddizione piuttosto familiare. L’84% dei genitori è convinto che stare nella natura faccia bene al benessere e allo sviluppo dei figli, ma solo il 33% dice che i bambini ci passano del tempo ogni giorno. Il 62%, secondo i dati riportati dall’Express, vorrebbe vederli più spesso all’aria aperta.

Difficile fare la morale a qualcuno. Lo sappiamo bene: tra orari di lavoro e pomeriggi d’autunno che si accorciano a vista d’occhio, il parco sotto casa resta spesso un buon proposito. Il tablet, invece, è sempre carico. Kate Middleton, nel video, punta proprio su questo: la sua speranza è costruire ambienti che rendano la natura “più accessibile, a beneficio di neonati, bambini piccoli e delle loro famiglie in tutto il Regno Unito”.

Un legame personale con la natura

Per la Principessa del Galles l’argomento è anche personale. Durante le cure contro il cancro ha trovato conforto nel tempo passato all’aperto e da allora la natura è diventata uno dei fili conduttori del suo lavoro, a partire dalla serie di video Mother Nature lanciata nella primavera del 2025.

Prima della Cornovaglia, i viaggi studio. Nel 2022 Kate Middleton aveva visitato un asilo nel bosco in Danimarca, mentre lo scorso maggio è stata a Reggio Emilia per conoscere da vicino un approccio educativo riconosciuto a livello internazionale. Una visita che non ha dimenticato e che, secondo il centro, ha alimentato il suo interesse per il modo in cui ambiente e relazioni plasmano i primi anni di vita. Se il programma del 2027 avrà un po’ di accento emiliano, a Reggio qualcuno potrà dire di averci messo lo zampino.