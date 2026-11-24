Tentano di entrare ad Anmer Hall, la casa di campagna di William e Kate Middleton: la polizia ha arrestato due persone con l'accusa di furto

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Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William non erano ad Anmer Hall, la loro casa di campagna nel Norfolk, quando qualcuno è entrato nella loro proprietà martedì scorso. Dopo una settimana di indagini la polizia ha arrestato due persone.

Paura per William e Kate Middleton

Pesante violazione della sicurezza di William e Kate Middleton. Martedì 17 novembre due persone hanno tentato di introdursi ad Anmer Hall, la residenza di campagna che si trova vicino alla residenza a Sendringham di Re Carlo.

La polizia del Norfolk ha precisato che “la proprietà era disabitata al momento dell’irruzione”. Infatti, il Principe e la Principessa di Galles erano impegnati nel loro viaggio in India. Mentre George si trovava all’Eton College e Charlotte e Louis erano rimasti a casa con la tata.

Dunque, non c’è stato un effettivo rischio per William e la sua famiglia, ma il fatto ha mostrato una falla nella sicurezza. Come dire, che la proprietà è vulnerabile e c’è la possibilità per malintenzionati di introdursi nella tenuta del futuro Re britannico.

William e Kate Middleton, la casa di campagna

William e Kate adorano Anmer Hall. Ricevettero la casa come regalo di nozze da parte della Regina Elisabetta. Si tratta di una dimora di mattoni rossi, in stile georgiano, che dispone di 10 camere da letto ed è circondata da un enorme parco.

All’inizio del loro matrimonio, la coppia si stabilì lì per qualche tempo, per poi trasferirsi prima a Kensington Palace a Londra e poi a Windsor.

Ma quasi tutti i fine settimana e buona parte dell’estate continuano a trascorrerla ad Anmer Hall. William e Kate, impegni di Corte permettendo, si trasferiscono lì durante le vacanze scolastiche dei figli, anche a Natale. E festeggiano lì i loro compleanni. Anche perché la residenza è vicina alla casa dei nonni Middleton, oltre che alla tenuta di Re Carlo. E sempre ad Anmer Hall hanno scelto di passare il periodo di lockdown durante il Covid.

Dunque, l’infrazione costituisce un rischio concreto per la coppia. Evidentemente c’è un vero problema di sicurezza, nonostante William e Kate godano anche della protezione della polizia e di protezione armata 24 ore su 24.Un diritto che ha sempre preteso Harry e che non ha ottenuto, poiché non lavora più per la Corona.

Furto ad Anmer Hall, due arresti

Comunque, la polizia locale non ha perso tempo e ha arrestato nell’arco di una settimana due persone, con l’accusa di furto. Le forze dell’ordine sono state allertate per movimenti sospetti lunedì sera.

Non è la prima volta che la sicurezza di William, Kate e famiglia viene minacciata. Infatti, era già accaduto nel 2024 quando qualcuno penetrò nella proprietà di Windsor, dove si trovava l’Adelaide Cottage, la loro precedente casa.