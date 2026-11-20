Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Carolina di Monaco

Carolina di Monaco ha partecipato insieme ad Alberto e Charlene di Monaco alla serata di gala con cui si concludono tradizionalmente le celebrazioni della Festa Nazionale monegasca. La Principessa indossava un elegante abito da sera blu regale di Jenny Packham, ma per uno strano effetto nella foto ufficiale appare “senza braccia”.

Charlene e Carolina di Monaco, al gala della Festa Nazionale monegasca

Il 19 novembre è sempre una giornata impegnativa per la famiglia principesca di Monaco che si raduna fin dal mattino per celebrare la Festa Nazionale. Si comincia dalla Messa solenne di ringraziamento nella Cattedrale del Principato, dove per la prima volta quest’anno hanno partecipato anche i gemelli Jacques e Gabriella. La figlia di Charlene di Monaco indossava un cappotto bianco coordinato al tailleur della madre.

Poi i festeggiamenti sono proseguiti alla Rocca. Qui abbiamo visto Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in competizione in fatto di look.

Infine, la giornata si è conclusa col tradizionale gala nella Salle des Princes del Grimaldi Forum dove l’Opéra de Monte-Carlo ha messo in scena Porgy and Bess, di George Gershwin, che contiene la celebre Summertime.

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Alla serata hanno partecipato ovviamente Charlene e Alberto di Monaco che sono arrivati mano nella mano, un gesto di intima affettuosità molto raro da vedere. Era presente anche Carolina, accompagnata dal figlio Andrea Casiraghi.

Le due cognate, spesso in rivalità tra loro, hanno sfoggiato due meravigliosi abiti da sera. Entrambe hanno scelto uno stile romantico, esaltando la femminilità.

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Charlene di Monaco, l’abito scintillante di Elie Saab

Charlene si è affidata a una stilista che ultimamente ama molto e firma quasi tutti i suoi look da sera. La Principessa ha indossato uno scintillante abito d’oro, della collezione Haute Couture di Elie Saab.

Si tratta di un modello lungo e aderente, con scollo alto rotondo, maniche lunghe e strascico. La Principessa sembra una diva d’altri tempi, complice anche il caschetto ondulato.

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Carolina di Monaco, l’abito blu regale di Jenny Packham

Carolina invece ha abbandonato Chanel per il brand inglese tra i più amati da Kate Middleton. Infatti, ha indossato un abito blu notte di Jenny Packham. Il modello presenta linee morbide, scollatura a V che la Principessa ha opportunamente chiusa con una spilla, colletto impreziosito da ricami in oro e pietre, gonna a strascico e maniche a tre quarti.

Carolina ha raccolto i capelli per dare maggiore regalità al look, reso ancor più scintillante dagli orecchini a lobo, uno nero e uno avorio con brillanti.

Carolina di Monaco e l’effetto senza braccia

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L’abito di Carolina però è stato protagonista di un curioso effetto che suscitato non poche perplessità.

La Principessa, assieme ad Alberto e a Charlene, ha posato per le foto ufficiali, dietro uno sfondo chiaro.

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In uno degli scatti, però Carolina appare come se non avesse le braccia. Probabilmente le teneva dietro la schiena e le maniche a tre quarti dell’abito hanno prodotto lo strano risultato. Infatti, in un’altra foto dove tiene le mani davanti alla vita, mentre sorregge la clutch, l’effetto è svanito.