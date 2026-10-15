Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, cambio di look stratosferico. Alexandra in disparte

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi celebrano l'arte in due eventi con un cambio di look fantastico. E lasciano in disparte Alexandra di Hannover

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco

Due eventi, due look stratosferici: Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, protagoniste della vita letteraria del Principato. E per la serata all’Opera erano accompagnate dal Principe Alberto e da Alexandra di Hannover che però è rimasta in ombra. Ma procediamo con ordine.

Carolina di Monaco, una serata all’opera con le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover

Carolina di Monaco ha voluto accanto a sé per una serata molto speciale le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover che erano già apparse insieme qualche giorno fa alla sfilata di Chanel.

L’occasione che le ha riunite di nuovo, con Carolina di Monaco, è stata la cerimonia di consegna al Teatro dell’Opera di Monte-Carlo del Premio Prince Pierre de Monaco, dedicato all’arte e alla cultura.

Carolina ha presieduto la serata, in quanto presidente della Fondazione Prince Pierre, dedicata alla promozione della creatività contemporanea. Questa istituzione fu fondata dal padre della Principessa, Ranieri III, a sostegno delle arti.

Charlotte invece era presente in quanto fondatrice dei Rencontres Philosophiques, un’associazione che promuove lo sviluppo degli studi filosofici e che premia i pensatori per i risultati conseguiti nella loro carriera.

La Casiraghi, che abbiamo visto magnifica all’inaugurazione della stagione del balletto dell’Opéra di Parigi, ha indossato un abito nero essenziale, sbracciato, con collo arrotondato e gonna morbida, abbinandolo alle iconiche décolleté bicolore di Chanel. Dettaglio speciale del suo outfit monegasco sono stati i gioielli. Solitamente Charlotte predilige preziosi minimalisti, ma questa volta ha decorato i polsi con maxi bracciali in oro giallo rigidi e ha indossato degli orecchini pendenti.

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Sua madre Carolina ha sfoggiato il colore più regale al mondo, il blu navy, portando un abito a mezze maniche con decori floreali in argento, firmato Erdem.

Ad accompagnare mamma e figlia, c’era il Principe Alberto. E a loro si è unita anche Alexandra di Hannover, che sta organizzando il suo matrimonio con Ben-Sylvester Strautmann, anche se non aveva alcun ruolo.

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Alexandra però, come sua sorella Charlotte, è una grande appassionata di letteratura. In sala, le tre donne hanno assistito alla premiazione di Daniel Pennac, vincitore del premio letterario. Per l’occasione Alexandra ha scelto un completo composto da blusa nera a maniche lunghe e una gonna a fantasia con piccole bocche rosse, firmata Prada. Forse un riferimento all’annuncio del suo fidanzamento.

Per quanto la Principessa di Hannover fosse elegante col suo look ironico, Charlotte e Carolina erano imbattibili. E Alexandra è stata messa inevitabilmente nell’angolo (anche nelle foto).

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Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, incontro a Palazzo con nuovo look

Dopo la serata al Teatro dell’Opéra di Monte-Carlo, Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi si sono ritrovate con Alberto nella sala dorata del Palazzo. Alexandra questa volta non era con loro.

Nel Salone degli Appartamenti di Stato si è svolta una cerimonia in onore di Pennac, per celebrare l’intera sua opera.

Trattandosi di un appuntamento diurno, Charlotte e sua madre hanno sfoggiato look molto diversi rispetto al gala della sera precedente.

La Casiraghi ha optato per un tailleur pantaloni bianco, oversize, che ha abbinato a delle scarpe nere. Mentre Carolina ha preferito uno spezzato, composto da giacca rossa, camicia bianca e gonna nera. Non uno dei suoi outfit meglio riusciti.