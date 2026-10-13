Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlotte Casiraghi come Kate Middleton sostiene la prima infanzia. Il 15 ottobre insieme a sua madre, Carolina di Monaco, inaugura uno spazio nel Principato dedicato ai neogenitori e ai bambini fino ai tre anni.

Charlotte Casiraghi si mobilita per l’infanzia come Kate Middleton

Dunque, Charlotte Casiraghi promuove un progetto per la cura della prima infanzia, proprio come Kate Middleton che si è recata persino in Italia per apprendere il Metodo Reggio circa l’educazione e la crescita dei bambini.

Charlotte ha due figli, Raphaël, nato nel 2013 dalla relazione con Gad Elmaleh, e Balthazar, nato nel 2018 dal matrimonio con Dimitri Rassam. Nel suo libro, La Crepa, ha parlato anche della sua esperienza di madre e in diversi incontri ha affrontato il tema della maternità confrontandolo con le aspettative e i desideri di una donna al di là dei figli.

Nel gennaio 2026 Charlotte aveva confessato di essere una madre “con le sue imperfezioni “, sempre impegnata a fare del suo meglio. “Spero di essere una madre abbastanza brava… Credo che facciamo del nostro meglio, ma cerco di fare quello che posso con quello che sono. (…) Quindi, inevitabilmente, ci sono delle imperfezioni, e allo stesso tempo, credo che l’importante sia essere pieni di amore e affetto“.

Già durante la Festa Nazionale di Monaco nel novembre 2024, la Casiraghi aveva riconosciuto che la maternità oscilla quotidianamente tra “preoccupazioni e momenti incredibili ” .

Molto sensibile alla questione, la Casiraghi si è fatta promotrice insieme a sua madre Carolina di un progetto a sostegno dei neogenitori, inaugurando giovedì 15 ottobre lo spazio, “Bébé écoute”, nel quartiere di Fontvieille a Monaco. Si tratta di un luogo protetto, realizzato dall’associazione Jeune J’écoute, di cui la Principessa di Hannover è madrina, per sostenere le giovani famiglie con figli dai 0 ai 3 anni.

Gestito da sei professionisti specializzati nella prima infanzia e nel periodo perinatale, in questo spazio le famiglie possono condividere le proprie preoccupazioni in un ambiente sicuro.

L’iniziativa si propone di aiutare i residenti stranieri nel Principato, che spesso si trovano a vivere situazioni di isolamento, e offre sostegno psicologico durante i cruciali primi 1.000 giorni di vita di un bambino, un periodo fondamentale per il suo sviluppo.

Charlotte Casiraghi incanta con l’abito nero di Chanel

Ma oltre ad essere mamma, Charlotte Casiraghi è anche una delle donne più affascinanti del jetset e lo ha dimostrato anche durante la sua ultima uscita pubblica.

La figlia di Carolina ha presenziato al Gala di apertura della stagione del balletto dell’Opera di Parigi dove ha indossato un magnifico abito nero a spalline larghe e con scollo a V, dal tessuto leggero e a tratti trasparente, firmato ovviamente Chanel.

Per l’occasione ha persino indossato degli orecchini importanti, a forma di stella cometa, sempre della Maison francese, esaltati dallo chignon tiratissimo.