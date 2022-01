Ornella Muti, pelle perfetta e senza rughe a 66 anni: il suo segreto anti-età

Ornella Muti torna al Maurizio Costanzo Show: un sogno in bianco

La disarmante bellezza di Ornella Muti sarà la protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2022.

A 66 anni nessun rimpianto per il tempo che passa: il suo segreto? Solo prodotti naturali e una maschera per il viso rivitalizzante che cancella rughe e ombre.

Ornella Muti, splendida a 66 anni

In un’intervista al Corriere della Sera Ornella Muti è molto chiara: “Invecchiare non fa piacere a nessuno, io mi tengo il più possibile, ma so che non siamo eterni, accetto con serenità il tempo che passa anche perché non siamo qui su questa terra per postare foto su Instagram”.

Bakel Resurex Skin Puoi acquistare online la maschera anti-età come quella usata da Ornella Muti

La vita è qui e ora, è inutile inseguire una giovinezza che non tornerà mai più, questo il pensiero molto concreto della Muti: “Ho tre figli, ho fatto rinunce per affetto, per amore, la vita che voglio vivere è sempre stata terrena, non voglio diventare patetica cercando di rimanere giovane, se la affronti così la vita ti sorride sempre…”.

Ornella Muti, il suo segreto anti-età

Resta il fatto che Ornella è una donna splendida e sicuramente non mostra l’età che ha. Sul suo profilo Instagram ha svelato alcuni segreti della sua beauty routine, come ad esempio una maschera per il viso della Bakel (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA ALLA DOTTORESSA GREGORIS). L’azienda produce prodotti clean, in cui sono stati eliminati gli ingredienti inutili e controversi per la pelle, utilizzando solo principi attivi. Come ad esempio la maschera anti-età rivitalizzante Resurex-skin con polvere di alginato e acqua floreale attivatrice.

Ornella Muti abbina ai prodotti di bellezza anche uno stile di vita sano. Già qualche anno fa aveva raccontato di fare quotidianamente meditazione e di praticare una disciplina chiamata gyrotonic che unisce yoga, danza e ginnastica, oltre a dedicarsi alla camminata veloce.

Ma soprattutto non ha rimpianti, come racconta al Corriere: “Se devi rimpiangere qualcosa devi pensare anche al rovescio della medaglia: quante volte quello che non hai fatto è stato invece una protezione? Quando una cosa non accade non è per forza una disgrazia, magari è una fortuna. Non sappiamo cosa ci avrebbe portato quello che non abbiamo fatto, quindi non ha senso rimuginarci. Io poi già sono Pesci, sono una malinconica di mio, ci manca solo di nutrirmi degli: ah se l’avessi fatto”.

Ornella Muti a Sanremo e la figlia Naike

Per quanto riguarda la sua serata a Sanremo, si sta occupando di tutto suo figlia Naike Rivelli a proposito della quale racconta: “Naike non è una di quelle influencer che sta su Instagram con la bocca gonfia a far vedere il culo. Porta avanti le sue battaglie per l’ambiente, per le donne. Adesso si sta occupando della mia serata a Sanremo e sta cercando solo prodotti ecosostenibili, dagli occhiali alle scarpe, ai gioielli. Nella vita privata poi è quasi una suora, una suora estrosa…”.