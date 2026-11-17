Kate Middleton a Mumbai sfrutta il trucco della giacca con elastico, perché è molto magra. Ma il tailleur celeste è un errore over size

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William proseguono il loro viaggio in India. Per il secondo giorno, la Principessa del Galles ha indossato due tailleur pantaloni che hanno sottolineato la sua silhouette filiforme. In un look è ricorsa alla giacca con l’elastico, nel secondo le forme invece sono risultate troppo ampie e morbide. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton e William a bordo del risciò elettrico

Dopo essere stati accolti dalla folla al loro arrivo e dopo essersi cimentati in una partita di cricket e aver fatto un giro in metropolitana, William e Kate Middleton sono saliti a bordo di un risciò elettrico, in linea coi progetti ecologisti che sono venuti a sostenere a Mumbai.

Il Principe e la Principessa di Galles si sono recati di buon mattino al Skyline Viewpoint del Worli Sea Link, a Mumbai, per provare il mezzo elettrico guidato personalmente da William, mentre sua moglie si è fatta scarrozzare sul sedile posteriore.

Non è un caso che il Principe abbia provato il risciò elettrico Mahindra, infatti il brand è tra i finalisti dell’Earthshot. La cerimonia di consegna dei premi è prevista proprio per stasera 17 novembre.

Kate Middleton, il tailleur bianco di Edeline Lee con elastico in vita

Per il giro sul risciò, Kate ha indossato un elegante, quanto pratico, tailleur pantaloni bianco di Edeline Lee. Il completo ha la particolarità di avere un dettaglio strategico. Il blazer infatti presenta un elastico sulla schiena, in modo che quando è indossato aderisce perfettamente al busto, evitando l’effetto sacchetto. Dunque, è perfetto per la linea della Principessa che sotto la giacca portava una camicia bianca. Mentre ai piedi le décolleté in suede color cipria.

Molto particolari gli orecchini Florence di Chalk Jewellery del valore di 90 sterline, ma che fanno una gran scena. Completavano il look un paio di occhiali da sole di Ralph Lauren e una catenina con charms a forma di fungo, foglia di quercia e ghianda che richiama lo stemma dei Middleton e uno dei suoi gioielli più antichi.

Getty Images

Kate Middleton alla cerimonia di premiazione col tailleur di Gabriella Hearst

Dopo il giro in risciò, William e Kate avevano in agenda la prima cerimonia di premiazione del Children’s Earthshot Prize presso il Museum of Solutions, sempre a Mumbai. Getty Images L’evento ha necessitato un cambio di abito per entrambe. La Principessa di Galles ha optato per un altro tailleur pantaloni, celeste, firmato Gabriella Hearst. Il completo è composto da una giacca a doppiopetto, sciancrata, con tasche laterali e pantaloni a palazzo che Kate porta molto lunghi, a coprire i piedi. Il look è impeccabile, anche se non è nuovo. Infatti, lo aveva già indossato a Wimbledon la scorsa estate. A completare il look, la borsa di Dior creata appositamente per lei dallo stilista Jonathan Anderson, che presenta dettagli artigianali sul manico che si richiamano alla tradizione indiana. Kate ha sostituito anche i gioielli, indossando i suoi orecchini pendente a forma di trifoglio, di Van Cleef & Arpels. Getty Images La Principessa è sempre bellissima, ma il tailleur non è stata una scelta azzeccata perché ne sottolinea la magrezza, con le sue forme troppo morbide e ampie, tanto che sembra essere esageratamente largo per lei.

Dove? Sul Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp