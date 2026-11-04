Viola come il mare 3, trama della nuova stagione e anticipazioni della prima puntata

Viola come il mare 3 riparte con Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao al posto di Can Yaman: la trama, le novità e le anticipazioni della prima puntata

Ufficio Stampa Mediaset Rodrigo Guirao Díaz e Francesca Chillemi

Il 4 novembre 2022 Canale 5 trasmetteva l’ultima puntata della prima stagione di Viola come il mare. Quattro anni dopo, nello stesso giorno, la serie con Francesca Chillemi riparte con la terza stagione e con la novità più rischiosa dal debutto: Can Yaman non fa più parte del cast: al suo posto c’è Rodrigo Guirao Díaz. Sei prime serate per dodici episodi, firmati dai registi Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Il tocco giallo e da commedia romantica resta quello che ha conquistato il pubblico, ma a cambiare è tutto quello che ruota intorno a Viola.

Viola come il mare 3, la trama: l’addio a Demir e l’arrivo di Max

Avevamo lasciato Viola Vitale innamorata dell’ispettore Francesco Demir, e la nuova stagione si apre con i due vicinissimi al lieto fine. Secondo le anticipazioni, però, il personaggio è destinato a uscire presto di scena. Sul come, Francesca Chillemi non si è sbilanciata nel corso di un’intervista: “Lascio al pubblico il piacere di scoprirlo”. Dietro l’addio ci sono gli impegni di Can Yaman: ha spiegato di avere accettato altri impegni durante l’attesa per la nuova stagione, collegando la sua decisione ai lunghi tempi di produzione.

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Al suo posto c’è Massimo Paternò, per tutti Max, nuovo ispettore capo della polizia di Palermo e, coincidenza da commedia classica, anche nuovo vicino di casa di Viola: abita al piano di sopra con la fidanzata Ginevra (Fiorenza D’Antonio). Max prende la vita con ironia e una certa leggerezza, lei invece non sa fare le cose a metà, e lo scontro è inevitabile. Sotto la superficie, però, si nasconde un uomo ferito, segnato dal rapporto difficile con il padre Augusto, pubblico ministero inflessibile interpretato da Paolo Sassanelli. Chillemi lo descrive come “un uomo molto concreto”, che può aiutare Viola a “trovare il suo centro”.

Invece di rimpiazzare una storia d’amore con un’altra, la serie punta su un’amicizia tra un uomo e una donna, con tutta l’ambiguità che il genere si porta dietro. Un modo furbo per tenere vivo l’interesse del pubblico senza bruciare subito le carte. Per il ruolo, Guirao non è certo un debuttante in Italia. Nato a Vicente López, nella provincia di Buenos Aires, nel 1980, molti lo ricordano in Il mondo di Patty, mentre il pubblico delle fiction lo ha visto in Terra ribelle, in Violetta su Rai 1 accanto a Vittoria Puccini e in La Certosa di Parma con Alessandra Mastronardi.

Viola come il mare 3, anticipazioni della prima puntata

La prima serata mette in moto tutte le pedine: Viola si trasferisce in un palazzo di proprietà di Ginevra Attanasio, la fidanzata di Max. Uno scambio di cellulari porta lei e il nuovo ispettore allo stesso matrimonio, quello di Alice con Nicola, cugino di Ginevra. La festa finisce in tragedia quando lo sposo viene trovato senza vita, e Turi capisce subito che non si tratta di un incidente. Nel frattempo Leonardo confida alla figlia di avere un legame profondo con Alice, una rivelazione che rischia di scuoterla. E il vicino rumoroso del piano di sopra si rivela proprio il nuovo ispettore capo. A riportare Viola al lavoro, e alla sua sinestesia, sarà la morte di una giovane professoressa.