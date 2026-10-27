La Volta Buona, Pasquale La Rocca: “Mi sento ancora legato a Barbara D’Urso”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Continua a far chiacchierare il triangolo amoroso tra Barbara D’Urso, Pasquale La Rocca e Ornella Muti. Uno dei grandi protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che sta registrando un buon successo appassionando oltre tre milioni di spettatori. L’ex regina Mediaset ha provato a spegnere la questione con voti carini e indifferenza ma a quanto pare non è bastato. A rincarare la dose, ora, una nuova intervista del ballerino, che ha prontamente animato il salotto de La Volta Buona guidato da Caterina Balivo.

La Volta Buona, le confidenze di Pasquale La Rocca

Nella puntata de La Volta Buona di martedì 27 ottobre sono state mostrate in anteprima alcune dichiarazioni dell’ultima intervista che Pasquale La Rocca ha rilasciato al settimanale Chi. Un’intervista nella quale parla apertamente del suo legame con Ornella Muti ma anche di quello con Barbara D’Urso.

“Ho lavorato a Ballando con le Stelle nelle ultime stagioni con Federica Pellegrini, Barbara D’Urso e Ornella Muti, ma non fatemi fare classifiche. Tutte e tre mi hanno arricchito a livello umano”, ha raccontato il 36enne, approdato nel dancing show di Rai 1 nel 2022.

“Con Ornella Muti c’è una sintonia rara, dovuta a una super sensibilità che condividiamo: sotto la sua immagine iconica ci sono una fragilità e una profondità bellissime. E con Barbara D’Urso ho vissuto un’intesa e un percorso speciale che nessuno potrà mai cancellare”, ha aggiunto.

E a proposito della possibile gelosia della D’Urso, che era stata in coppia con il ballerino la scorsa stagione, verso la Muti, La Rocca ha chiarito: “Nel ballo, quando condividi qualcosa di molto forte con una persona e poi la dinamica cambia, è naturale che si crei un po’ di gelosia. Me lo aspettavo, anche se ammetto che mi sarebbe piaciuto venisse affrontato dall’altra parte con un pizzico di ironia e leggerezza“.

Ha poi rivelato: “Io le ho affrontate con il sorriso perché per Barbara provo un bene sincero, con lei ho vissuto delle cose molto forti e non voglio che qualcuno le possa cancellare. Non ho alcuna intenzione di rinnegarle, mi sento ancora legato a Barbara. Poi i rapporti si evolvono e naturalmente si modificano”.

Cosa è successo tra Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso

Dunque, un legame ancora forte quello tra Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso. Lo scorso anno a Ballando con le Stelle si parlò addirittura di un flirt tra i due. Poi, col tempo, la situazione è decisamente cambiata.

Peggiorata, tanto che qualcuno ha sussurrato di un certo gelo e mancati saluti dietro le quinte del programma del sabato sera. Ma cosa è successo tra i due? Probabile un litigio, come lasciato intendere da Rossella Erra proprio a La Volta Buona.

“Fino a fine giugno si sentivano e si vedevano, tanto che Pasquale era solito andare a Milano. Poi più nulla”, ha assicurato la tribuno del popolo di Milly Carlucci nonché opinionista fissa di Caterina Balivo. Un legame che sarebbe andato oltre l’avventura televisiva insieme per poi interrompersi bruscamente poco prima dell’inizio dell’estate. I motivi restano avvolti nel mistero. Per ora.