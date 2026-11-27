Mariotto a La Volta Buona su Barbara D'Urso: "Non parla con nessuno". E sabato a Ballando si attende il faccia a faccia con Simona Ventura dopo il video

IPA Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto

“Ma no, non parla con nessuno lei, figurati se parla con me”. Così Guillermo Mariotto ha risposto a Caterina Balivo, che a La Volta Buona gli ha chiesto se ci fosse stato un chiarimento con Barbara D’Urso lontano dalle telecamere. Parole arrivate alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le Stelle e nel mezzo di un’altra polemica, quella tra la giurata e Simona Ventura, proseguita con un video pubblicato sui social. Sabato le due si ritroveranno nello stesso studio: D’Urso al tavolo della giuria, Ventura al tesoretto. Si saluteranno? Per ora non lo sa nessuno, nemmeno Milly Carlucci.

Guillermo Mariotto a La Volta Buona: “Ho dimenticato tutto”

Nello studio de La Volta Buona, Mariotto non ha avuto dubbi dopo aver visto il servizio su Ballando: “Fate dei montaggi ad hoc”. Poi ha assicurato di essere tornato “felice e contento” e di aver “dimenticato tutto”.

Il riferimento è alla puntata di sabato 14 novembre di Ballando, mentre si parlava di Ornella Muti, Mariotto ha spruzzato del profumo in direzione di Barbara D’Urso, lamentando un cattivo odore. Tre giorni dopo, al Tg1, la giurata ha detto di essersi sentita profondamente umiliata, ma di non voler lasciare: “Io mollare? Assolutamente no”. Dal 21 novembre, su proposta di Alberto Matano, la giuria ha cambiato disposizione: Zazzaroni, D’Urso, Smith, Matano e Mariotto. Tra i due, insomma, adesso ci sono due colleghi.

Ma ormai la temperatura all’interno dello studio di Ballando è polare. Lo ha confermato anche Simone Di Pasquale: “No, non è tornato il sereno”. Poi Mariotto ha spostato il discorso su Ornella Muti, “che sta male”. Secondo lui, l’attrice ha affrontato queste puntate con tre costole rotte, un braccio lussato e una bronchite diventata broncopolmonite: “È stata un’eroina”. Resta da capire se sabato potrà esibirsi.

D’Urso e Ventura, cosa potrebbe succedere sabato a Ballando

Mariotto ha detto anche di aver visto il video di Simona Ventura. “Cara Barbara, sono scesa sul tuo terreno, quello dei social, perché in trasmissione non mi saluti neanche”, ha esordito la conduttrice, che poi è tornata agli anni in cui D’Urso era lontana dalla tv: “Io e Giovanni ti abbiamo consigliato di fare Ballando con le Stelle“. Il video si è aperto con “Videino” e si è chiuso con “Col cuore”, due espressioni prese in prestito proprio da D’Urso.

Nel video Ventura ha ribattuto: “Ma davvero le domande lecite che faccio io sono intollerabili provocazioni?”. Non tutti, però, la vedono come lei (e come Mariotto). Alberto Matano, a La Vita in Diretta, ha tagliato corto: “Certo che mi saluta, noi siamo vicini, ci mancherebbe altro che non mi salutasse”. Rossella Erra, a La Volta Buona, aveva già risposto a Mariotto: “Ma non è vero che non fa amicizia!”, raccontando che dopo la diretta vanno a cena tutti insieme. D’Urso, almeno per ora, non ha replicato al video.

Milly Carlucci stessa, in collegamento con Balivo, nella puntata del 26 novembre, non si è schierata: “Questa è veramente una cosa personale e privata”. Ha riferito però che Ventura è stata male per alcuni attacchi ricevuti sui social, che le sono sembrati coordinati, senza attribuirli a nessuno. E su sabato? “Non sono la maga indovina, lo vedremo insieme in diretta”.