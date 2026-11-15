Ballando con le Stelle, scontro Mariotto-D’Urso: “Sono molto ferita, non mi sono sentita protetta”

Una brutta parentesi televisiva quella dello scontro tra Mariotto e Barbara D'Urso, che si è sfogata su YouTube sull'aggressione del collega

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IPA Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto

Barbara D’Urso ha rotto il silenzio dopo lo scontro con Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, avvenuto nella puntata di sabato 14 novembre. La conduttrice ha affidato a un video pubblicato su YouTube tutta la sua amarezza per quanto accaduto durante la puntata, parlando apertamente di un’aggressione verbale e di un atteggiamento che avrebbe avuto l’obiettivo di umiliarla.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso parla dello scontro con Mariotto: “Sono molto delusa e ferita, ho subito un’aggressione”

Se da un lato la puntata di sabato 14 novembre di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico momenti di grande commozione, come l’esibizione di Monica Guerritore senza parrucca, dall’altro ha lasciato interdetti gli spettatori per una brutta parentesi di televisione. Guillermo Mariotto è andato decisamente oltre, mancando di rispetto ripetutamente, per tutta la durata della puntata alla collega di giuria Barbara D’Urso, che dopo la diretta televisiva ha deciso di pubblicare un video su YouTube per condividere con il suo pubblico la sua reazione a caldo.

“Sono molto delusa, molto ferita, perché stasera io ho subito una vera e propria aggressione“, ha dichiarato, raccontando di essere tornata in albergo alle quattro e mezza del mattino, dopo una cena con ballerini e concorrenti senza riuscire a chiudere occhio.

D’Urso ha ringraziato i tanti spettatori che le hanno espresso solidarietà, poi ha puntato il dito contro Mariotto, accusandolo di aver preparato il suo comportamento: “Questa cosa era chiaramente premeditata“, ha sostenuto, riferendosi a una boccetta con cui il giurato l’avrebbe spruzzata fin dall’inizio della diretta. “Cerco di non fare polemiche, di non reagire, non replicare”, ha spiegato, aggiungendo di aver scelto inizialmente di ignorare le provocazioni.

La situazione, però, sarebbe poi degenerata in quello che ha definito “un atteggiamento volto a umiliare una persona”. A ferirla è stata anche la mancata reazione di chi le stava intorno: “Io sono entrata in una famiglia che nelle ultime settimane diceva di difendere, di proteggere i componenti di questa famiglia. Io stasera non mi sono sentita protetta“, ha dichiarato senza mezzi termini, riferendosi al caso di Alberto Ravagnani, messo in seria difficoltà dall’intervista di Pierluigi Diaco a BellaMà e poi difeso strenuamente da Milly Carlucci.

La conduttrice ha ribadito di essere rimasta in trasmissione fino alle 2.15 per professionalità, nonostante avesse pensato di andarsene. “Io trovo questa cosa imperdonabile“, ha concluso, lasciando aperti interrogativi su quanto accadrà: “Ho già perdonato l’altra volta, non so che succederà, o forse già lo so”.

Mariotto spruzza profumo contro D’Urso, Carolyn Smith lo attacca

Lo scontro è esploso durante la diretta di Ballando con le Stelle, quando Guillermo Mariotto ha spruzzato del profumo in direzione di Barbara D’Urso, lamentando una presunta “puzza”. Un gesto che ha provocato la reazione della conduttrice e degli altri componenti della giuria.

Alberto Matano ha invitato Mariotto a scusarsi, offrendosi persino di cedere il proprio posto a D’Urso nelle prossime puntate per evitare che i due debbano sedere vicini. Anche Ivan Zazzaroni ha chiesto al collega di fare un passo indietro, mentre Carolyn Smith è intervenuta con parole durissime: “Se dico quello che penso, mi cacciano fuori dalla Rai, ma Mariotto, se avverte una puzza, è perché ha il naso sempre vicino a qualcosa”. Una presa di posizione accolta con un applauso da Barbara D’Urso.

Diverso l’atteggiamento di Milly Carlucci, che ha cercato di riportare la discussione sul ballo senza prendere apertamente posizione contro Mariotto. Quest’ultimo, sollecitato da Zazzaroni, si è infine scusato, tentando però di giustificare il riferimento al cattivo odore con una battuta: “Si sa che ci sono i topi a Saxa Rubra”. Una spiegazione che non ha cancellato l’amarezza di D’Urso, già infastidita dal fatto che il collega avesse continuato a spruzzare profumo durante la serata.