Barbara D’Urso, lo sfogo dopo la puntata di Ballando e il sostegno di Mara a Domenica In

IPA Barbara D'Urso

Alle 4:30 del mattino Barbara D’Urso era in albergo, reduce dalla solita cena con ballerini e concorrenti, e invece di andare a dormire ha registrato un video per YouTube. Il succo sta in fondo: “Non so quello che succederà, non so quello che accadrà. O forse già lo so”. Detto da una giurata di Ballando con le Stelle a poche ore dalla diretta, suona come un preavviso.

Il nome di Guillermo Mariotto, in quel video, non lo pronuncia mai. Diventa “questo che era seduto alla mia sinistra”. Per l’accaduto sceglie una parola precisa, aggressione, e la spiega: “Le aggressioni sono anche, molte volte, soprattutto verbali”. Secondo Barbara D’Urso era tutto premeditato: il collega sarebbe arrivato “già dall’inizio della diretta con questa cosa che mi spruzzava addosso”. “Un atteggiamento per umiliare una persona”, lo definisce.

Il profumo in diretta e l’ultimatum a Milly Carlucci

Sabato 14 novembre, settima puntata. Ornella Muti ha appena finito il samba con Pasquale La Rocca quando si riapre la discussione con Barbara D’Urso, rimasta in sospeso dalla settimana prima. Nel battibecco entra Guillermo Mariotto: alla collega dà della finta, poi spruzza del profumo nella sua direzione e si lamenta della puzza. Barbara D’Urso si gira verso Milly Carlucci e la mette davanti a una scelta: “O io o lui”.

Dopo la pausa del Tg arriva la versione di Guillermo Mariotto: la boccetta l’avrebbe portata per l’aria dello studio, visto che “a Saxa Rubra ci sono i topi”, e la vicina di banco non c’entrava. Le scuse arrivano su richiesta di Ivan Zazzaroni e con una postilla, perché a suo dire lì la puzza c’è da parecchio. Alberto Matano propone di scambiarsi di sedia con lei. Carolyn Smith avverte che una risposta ce l’avrebbe, “però la Rai potrebbe cacciarmi via”. Poi la dà lo stesso.

Le avvisaglie c’erano. Il 19 ottobre Guillermo Mariotto l’aveva liquidata a La Volta Buona con un “non regge il confronto”, il 31 ottobre lei gli aveva dato dell’“antico e fuori luogo”.

“Non mi sono sentita protetta”

Sistemato il vicino di banco, nel video tocca alla squadra. Barbara D’Urso ricorda di essere entrata “in una famiglia” che nelle ultime settimane diceva di proteggere i suoi componenti, e tira le somme: “Io stasera non mi sono sentita protetta”. La serata, racconta, è andata avanti come se nulla fosse accaduto. Il nome di Milly Carlucci resta fuori dal discorso. La padrona di casa, a Ballando con le Stelle, è una sola.

Avrebbe potuto alzarsi e andarsene, dice. È rimasta al tavolo fino all’1:45, da professionista, a fare quello per cui è stata chiamata. Sul perdono non lascia margini: “Io perdono, ho perdonato l’altra volta. Questa volta no”. Lei ha “le spalle grandi”, aggiunge, e il pensiero va a chi ha subìto lo stesso senza potersi difendere.

A Domenica In Mara Venier si schiera: “Io sto con Barbara”

Il video non aveva ancora mezza giornata e il caso era già nel salotto di Domenica In. Nello spazio dedicato a Ballando con le Stelle se n’è parlato con Monica Guerritore, Andy Diaz, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi, più le opinioniste Anna Pettinelli, Alba Parietti e Rossella Erra. Mara Venier ha scelto la via breve: “Io sto con Barbara”.

Le due sono amiche. Meno di un mese fa, il 18 ottobre, Barbara D’Urso era seduta proprio lì, ospite di Mara Venier, e la grana della settimana era ancora la telenovela con Ornella Muti e Pasquale La Rocca.