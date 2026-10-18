Barbara D’Urso contro Ornella Muti e Pasquale La Rocca: “Li ho fatti giocare, poi ho detto basta”

Barbara D'Urso punge Ornella Muti e Pasquale La Rocca, mettendo fine a quella che ha definito "una telenovela".

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IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso, ospite di Domenica In, non risparmia una frecciatina a Ornella Muti e Pasquale La Rocca dopo gli scontri a Ballando con le Stelle. La conduttrice si è raccontata nello show di Mara Venier, senza filtri e con grande sincerità, parlando della sua vita sentimentale e ricordando, in lacrime, la madre, scomparsa quando lei era piccola.

Barbara D’Urso punge Ornella Muti a Domenica In

Ospite di Domenica In, Barbara D’Urso si è seduta nel salotto di Mara Venier, raccontando la sua esperienza di giurata a Ballando con le Stelle. Dopo aver preso parte alla trasmissione nell’edizione precedente, ballando in coppia con Pasquale La Rocca, Barbara è entrata a far parte della giuria dello show di Rai Uno.

“Ho dormito pochissimo, dopo la puntata andiamo a mangiare tutti insieme. Mi sono fatta uno spritz, alle 5 e mezza sono andata a dormire e alle 8 mi sono svegliata e ora sono qui”, ha spiegato la D’Urso, intervenuta dopo una puntata – quella di sabato – che è stata particolarmente emozionante e ricca di colpi di scena.

L’esperienza di giurata a Ballando con le Stelle è arrivata dopo che lo scorso anno la D’Urso aveva creato un legame speciale con Pasquale La Rocca, suo insegnante di ballo. I due in pista e sui social erano apparsi molto vicini, svelando un’intesa che aveva fatto pensare persino ad una storia d’amore.

Oggi il ballerino si esibisce con Ornella Muti che non ha perso occasione per pungere la conduttrice, fra battute e possibili gelosie. Sulla vicenda però Barbara D’Urso ha voluto tagliare corto, affermando di aver voluto dare 10 alla coreografia della coppia nell’ultima puntata dello show proprio per chiudere la questione.

“Diciamo che hanno voluto costruire questa telenovela, io li ho fatti giocare un po’ – ha affermato con sicurezza la D’Urso -. Chi non ne ha mai parlato realmente sono io. E poi ieri sera ho deciso di mettere un punto a questa telenovela. Ho trovato l’esibizione molto bella e il mio “Mi è piaciuta moltissimo” non ero ironica, infatti ho dato 10″.

Non sono mancate poi battute nei confronti di Ornella Muti: “Lei è single da tredici anni? Io da tredici giorni, forse è da tredici ore che non bacio qualcuno, diciamo”, ha scherzato in riferimento al bacio fra la Muti e La Rocca.

La confessione di Barbara D’Urso su Pasquale La Rocca

Barbara D’Urso ha poi voluto chiarire il suo legame con Pasquale La Rocca, dopo le indiscrezioni sul loro legame e un allontanamento avvenuto al termine della precedente edizione di Ballando con le Stelle.

“Quando fai questo percorso vivi dentro una bolla – ha chiarito a Mara Venier -. In quella bolla esisti solo tu e il tuo maestro. Quando finisce la bolla, finisce anche l’attaccamento. Ci sentivamo tutti i giorni e tutte le notti. Ma siamo rimasti amici certo”.

Riguardo alle critiche ricevute, la D’Urso ha spiegato: “Sono talmente abituata alle critiche che ormai mi scivola tutto addosso. Si inventano delle cose che anche per me sono assurde. Io voglio solo tornare a fare il mio lavoro. Mi dispiace non poterlo fare perché io voglio solo il contatto con il pubblico”.

Spazio anche alle confessioni sulla vita privata. La presentatrice ha affermato di essere single. “Sono molto selettiva, non mi piace mai nessuno – ha chiarito -. Io vado a ruba, continuo a rimorchiare. Come si dice a Roma, attizzo. Però non attizzano me”.